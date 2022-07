Galán brasileño quedó loco con Ángeles Araya: la encontró igual a Gal Gadot

Fue una entrevista de lo más coqueta. Ángeles Araya y Mirna Schindler tuvieron la compleja misión de hablar con Cauã Reymond.

Es que el galán protagoniza la teleserie Vidas Ajenas, la nocturna que la está rompiendo en las noches de Canal 13.

Por eso, las conductoras de Tu Día decidieron hacer un Zoom con el actor, para conocerlo un poco más y promocionar la historia.

Y ahí se dio una divertida conversación, donde le preguntaron si conocía nuestro país y cómo había armado su doble rol en la telenovela.

Ángeles Araya, en llamas

Así, mientras hablaban con el brasileño sobre cuánto exponía su vida privada en redes sociales, Ángeles no encontró nada mejor que preguntarle por su hija Sofía.

Y ahí le contó que ella también tenía una retoña, le mostró la foto y Cauã alabó la sonrisa de la pequeña, minuto en que le lanzó el mejor elogio a la figura matinal.

“Te pareces a Gal Gadot. ¿Te lo han dicho antes?”, le dijo sin filtro alguno, lo que provocó un grito de la reportera, que quedó impactada con su confesión.

Luego, devuelta al estudio, La animadora, aún en shock, manifestó “manso piropo que me mandó”, mostrándose más que feliz.

Y agregó que “al principio no entendí, pensé que me estaba molestando y después, cuando me la repitió, yo dije ¿de adónde?, pero ahora encuentro que hasta me parezco”.

De esta forma, Ángeles Araya quedó en llamas con las palabras del galán de Vidas Ajenas, expresando entre risas que mejor no conocía a Cauã en persona. “¿Para qué lo voy a desilusionar?”, se burló.