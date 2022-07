Fran García Huidobro y su potente confesión sobre complejo episodio de salud que protagonizó en 2020: “No tenía muchas intenciones de estar viva”

En un nuevo episodio de Podemos Hablar, Chiqui Aguayo, Juan Pablo Queraltó, Luka Tudor, Marco Henríquez Ominami y Fran García-Huidobro se reunieron para referirse a diferentes pasajes de su vida.

En este contexto, García-Huidobro entregó detalles sobre el difícil momento de salud que vivió en 2020, instancia en la que estuvo hospitalizada durante 22 días con una falla multisistémica que la mantuvo al borde de la muerte.

Fran reveló que en un momento una de las enfermeras del centro asistencial le consultó si es que quería que llevara a un sacerdote para que le diera la extremaunción, ante lo que ella dijo que no.

“Yo porque soy genio y figura hasta la sepultura, dije no la quiero. Primero porque no soy creyente y segundo porque pensé si efectivamente tomaba esa decisión era porque no tenía nada más que hacer“, indicó la animadora.

A dos años del episodio, Fran ha evaluado la situación con perspectiva, entregando potente reflexión al respecto.

En primera instancia la animadora reveló que al momento de caer enferma ella no se estaba cuidando, no tenía buena alimentación y no le ponía atención a algunos síntomas de alerta, tales como fiebres de 39 grados.

“Hoy casi tres años después he sido capaz de ir hilando por dónde iba este descuido mío, y yo creo que en ese momento no tenía muchas intenciones de estar viva” explicó.

La impactante confesión de la conductora sorprendió a Jean Philippe Cretton, aunque Fran aclaró que no fue en afán de atentar contra su vida lo que la llevó a descuidarse, sino que es algo que ahora puede ver con claridad.

A partir de lo anterior, Fran García-Huidobro explicó que le quedó una importante enseñanza: “la vida se acaba mañana, si no ayer“, por lo que se dedica a aprovechar todas las instancias al máximo.