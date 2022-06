“Se avecinan algunas muertes”: Stranger Things 4 mantiene con el alma en un hilo a sus fanáticos debido a posible spoiler

Nadie quiere que termine. Y varios se mantienen con el alma en un hilo respecto a lo que pasará con el desenlace de Stranger Things 4, la última temporada de la exitosa serie de Netflix.

Es que la primera parte, que se estrenó el pasado 27 de mayo, no sólo puso a Eleven (Millie Bobby Brown) y sus amigos de Hawkins frente a un nuevo y poderoso enemigo, de nombre Vecna.

Junto a esto, dejó entrever que la batalla final por salvar el destino de todos no será nada de fácil, lo que se reafirmó con el avance de los dos capítulos que restan para despedir la ficción y que se liberarán en la plataforma el próximo 1 de julio.

Por eso, las hipótesis y posibles spoilers tienen preocupados a los más fanáticos, que han volcado toda su incertidumbre en Twitter, donde ya se habla de la posible muerte de algunos de sus más queridos personajes en el epílogo.

¿Quién moriría en Stranger Things 4?

Así, en la red del pajarillo no sólo circulan nombres de quienes serían los que no lograrían sobrevivir a las malvadas redes del villano de la más reciente entrega, sino que además se están haciendo hasta cadenas para que los mandamases de la producción no permitan su fallecimiento.

Por ejemplo, uno de los más mencionados es Steve Harrington, quien se ha transformado en uno de los más populares de la historia, debido a la evolución de su rol, desde ser un chico popular a convertirse en una especie de “niñera” de los más pequeños de la serie.

“Mi estabilidad emocional depende de que Steve no muera en los siguientes episodios”, señaló una de las complicadas usuarias de Twitter que plasmó su sentir al respecto.

En tanto, otros manifestaron que podría ser Eddie Munson (Joseph Quinn), quien recién se integró al elenco y ya se ha ganado el cariño de todos.

Pero, ¿de dónde salió la información de que algunos personajes podrían no tener un final feliz? Todo partió cuando el actor Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers, visitó el programa de Jimmy Fallon.

Ahí, le preguntaron qué podían esperar los fans para la conclusión de la trama, minuto en que dijo ”se avecinan algunas muertes”, haciendo que el conductor no dudara en responderle ”eso es un gran spoiler”.

Entonces, la estrella se complicó y comentó “no dije quién”, a lo que Jimmy dijo: ”no hay tantos para elegir”.

De esta forma, Stranger Things 4 podría dejar más que un sabor amargo con su gran término, donde finalmente los villanos podrían cobrar a queridas víctimas. ¿Qué creen que pasará?