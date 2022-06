Constanza Araya Reveló que tuvo que esconder su embarazo durante grabación de Verdades Ocultas: “No sabía cómo hacerlo”

En conversación con el podcast de Chileactores, La pura verdad, la actriz Constanza Araya, reveló la serie acciones que tuvo que tomar para esconder su embarazo durante la grabación de Verdades Ocultas.

En la serie que culminó el pasado miércoles, Araya interpretó a Natalia, enfermera que sufrió una serie de complejos momentos desde que llegó a la historia, todo esto luego del salto temporal de 25 años.

“Llegar a un elenco armado fue otra cosa. Habíamos varios nuevos, pero claro, hay una metodología de trabajo, el equipo se conoce. Fue muy lindo, son todos muy aperrados, con las ganas que el proyecto salga bien, y había un espíritu de sacarlo adelante, de entender la historia, que es tan particular donde todo puede pasar. Fue bien entretenido”, indicó la actriz.

Asimismo, explicó que “ha sido de los personajes que más me ha costado de llegada, porque tenía ciertas similitudes a algunos que había hecho anteriormente”.

“Afortunadamente, el rol tuvo un cambio muy radical, por un secreto terrible, y a raíz de eso me fue permitiendo descubrir muchos más matices, que fuese más terrenal”, contó.

Pasado las 32 semanas de embarazo, Constanza Araya explicó que tuvo que esconder su vientre en la producción de Mega, ya que su personaje no tenía planeado convertirse en madre.

“Casi todos los personajes que he hecho en Mega, y en las cosas que he hecho en series, me ha tocado estar embarazada y siempre me ponen panza, menos esta vez“, explicó entre risas.

“Tuve que esconder mi pancita, pero ya no sabía cómo hacerlo, de verdad. Usaba carteras gigantes, me ponía cojines, pero ya llegó un momento en que la guatita creció muy rápido, entonces no tenía dónde esconderla” reveló.

Asimismo, la actriz explicó que “justo en las grabaciones no me tocó aparecer embarazada, pero bueno, al final sí, fue divertido”, aclaró, haciendo énfasis en que su personaje de Natalia, terminó revelando que pronto se agrandaría la familia, debido a que estaría esperando un bebé de Benjamín.