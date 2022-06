“Para quien valore la verdad”: Paz Bascuñán se refirió a parentesco con juez del caso de Nicolás López

Hace unos días se confirmó que uno de los jueces que votó a favor de la libertad de Nicolás López es tío de Paz Bascuñán, actriz que respaldó en su momento al cineasta acusado de abuso sexual.

En concreto, el juez, Jorge Dahm Oyarzún, es tío en segundo grado de la actriz, ya que su madre, Marta Oyarzún Ivanovich, es tía de Mariana Aylwin Oyarzún, madre de la intérprete.

Bajo este contexto, la interprete de Teresa en Demente, se refirió a la situación y utilizó sus redes sociales para replicar la información.

“Aclaro esta miserable no noticia, para quien valore la verdad” comenzó diciendo Bascuñán.

“Al juez Dahm, con quien comparto mi cuarto apellido con el segundo de él, no lo conozco, nunca lo he visto y por supuesto, jamás he hablado con él” agregó a través de sus historias de Instagram.

Cabe destacar que el 16 de mayo de 2022 Nicolás López fue sentenciado a cinco años y un día de cárcel por dos delitos de abuso sexual. Sin embargo, el pasado 1 de junio, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo que interpuso por la defensa, y ordenó la libertad del cineasta, quien se encontraba en prisión preventiva.