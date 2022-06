El tiktoker Lucas Crespo atraviesa un complejo momento luego de participar en el programa “Sin Filtros“, donde protagonizó un cruce de palabras con el exdirigente de la Aces, Víctor Chanfreau.

El momento momento lo puso en el ojo de la polémica tras volverse viral, razón por la que Lucas Crespo ha recibido al menos 34 amenazas de muerte. Así lo contó recientemente en sus redes sociales.

Con un duro video, Lucas Crespo habló de las amenazas de muerte. También, le respondió a quienes lo han criticado y etiquetado de “cuico ignorante”.

Las amenazas de muerte a Lucas Crespo

En un nuevo video, lucas Crespo inició su descargo: “Por la viralización que tuvo el programa ‘Sin Filtros’, para los hue** que me trataron de cuico ignorante, zorrón de mierda, y las 34 amenazas de que me iban a matar. Primero, quiero decir que este capítulo se trataba la opinión de los jóvenes sobre lo que estaba pasando en el país, no expertos. Querían saber lo que sentía la población joven”.

En esa línea sumó: “Y fui con la mejor intención. Y claro, me exalté. Pero hablé del corazón, y no ocupé palabras bonitas y no fui políticamente correcto. No estoy acostumbrado a la tele, tengo que mejorar en eso, mi intención no era ser agresivo ni pasar a llevar”.

También dijo que “me dijeron que quería ser diputado, no sé y no tengo ninguna intención, no puedo estar más lejos de una carrera política”.

Sobre sus obligaciones, aclaró: “Soy un pendejo que no le ha ganado a nadie, me tocó nacer en un lugar acomodado, yo también me he sacado la cresta, me despierto a las 6 para hacer clases, después voy a la U, a entrenar, estudiar, trabajar en Corner (Cornershop). No como otras personas, pero sí trabajo para cumplir mis objetivos”.

Para finalizar, agregó en su video publicado en redes: “Saqué 785 en la PSU, estoy 100% becado, dejen de tratar de dividir y de discriminar solamente por dónde nació una persona”.