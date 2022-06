Charlie Sheen resignado por su hija en Only Fans: “Mantenlo con clase y creatividad, no sacrifiques tu integridad”

Sami Sheen, hija del actor y celebridad de Hollywood, Charlie Sheen, debutó en la red de contenidos para adultos Only Fans. Pese a que su padre se mostró en desacuerdo con los planes de su hija, incluso aludiendo a una posible culpabilidad de la madre de la joven, Denise Richards, el actor terminó aconsejando a la debutante.

Han sido días álgidos para Charlie Sheen. El protagonista de películas como Wall Street, Scary Movie y la serie Two and a Half Men recibió la noticia de que su hija, Sami Sheen, debutaría en Only Fans, reconocida plataforma para publicación de contenidos de adultos.

Hace solo unas pocas semanas, Sami había decidido ir a vivir con su madre, la también actriz Denise Richards. Se mudó entonces a Los Ángeles, dejando atrás años de convivencia con su padre. Aunque Sami cumplió 18 años el pasado 9 de marzo, el que se haya unido a Only Fans y que dejara sus estudios para abocarse a sus redes sociales, no causó ninguna gracia a su padre.

En un comunicado enviado a la revista US Weekly, Sheen dio a conocer su parecer. “Tiene 18 años y vive con su madre”, declaró el actor.

“Esto no hubiera ocurrido bajo mi techo”, agregó el actor de 56 años, insinuando que la convivencia de la joven con su madre, Denise Richards, sería la detonante de las últimas decisiones de su hija mayor.

“No lo condeno, pero como tampoco puedo impedirlo, le he pedido que por favor intente mantenerlo con la mayor clase posible, que sea creativo y que no sacrifique su integridad”, agregó Sheen.

Respuesta de Denise Richards

Por su parte, la madre de Sami aseguró que las decisiones de su hija mayor, no pasan por ella. Según la actriz, la incursión de la joven en Only Fans y su nueva convivencia con ella son “solo una coincidencia”.

“Sami tiene 18 años, y esta decisión no está basada en la casa de quien vive. Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su juicio. Ella toma sus propias decisiones”, comentó Richards al mismo medio.