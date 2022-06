“Cuchillo” Eyzaguirre grabó y persiguió a delincuentes en Vitacura

El conductor y periodista chileno, Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre, goza de popularidad en redes sociales.

Por ejemplo en Instagram, ya suma más de 19 mil seguidores. Esta es la plataforma que más utiliza para informar cada paso que da, donde además, no duda en revelar su costado más personal.

Fue precisamente Instagram la red social que usó “Cuchillo” Eyzaguirre para mostrar un momento inédito que vivió desde su auto, al perseguir a unos presuntos delincuentes.

El video de “Cuchillo” Eyzaguirre en Vitacura

Este es el registro que publicó en Instagram “Cuchillo” Eyzaguirre persiguiendo a supuestos delincuentes en Vitacura:

“Mira estos hue…, cacha esta hue…, parado a la mitad de Vitacura con intermitentes. Y miren este otro…”, comenzó diciendo el periodista en el video que él mismo grabo desde su auto.

Luego, al alcanzar a un segundo vehículo, indicó: “Sin patente, y miren a este otro acá lado”.

“Cuídense gente! Estamos regalados. Venían los tres juntos. Uno parado con intermitente. El otro tuneado entero haciendo la guardia. El otro con los intermitentes. Vitacura con Vespucio. No me tocó no más. Ruleta rusa en Chile”, advirtió “Cuchillo”.

El video obtuvo reproducciones de forma inmediata. Al cierre de esta nota, tenía más de 12 mil 200 visualizaciones y superaba los 130 comentarios.

“Pero llama a los carabineros o PDI po seba !! Más vivo”. “Dejaron de fiscalizar hace años ya, 😢😢😢😢😢😢”. “Me da terror salir a cualquier hora, estos la hacen tarde, mañana y noche 😢 Y como bien tú dices, ya estamos regalados 💔🇨🇱”. “Lamentablemente si no los pillan cometiendo el delito no se puede hacer nada 😓 es terrible ver a estos tipos impunes por las calles y uno muerta de susto!”. “Es la tonica de Chilito que desgracia!! acá en Magallanes se comienza a ver lo mismo”. “Chipe libre para los delincuentes stgo es hoy una capital peligrosa con el auspicio del poder judicial que deja a todos los w.. libres falta mano dura chile pluribananero”. Esos fueron algunos de los comentarios que recibió.