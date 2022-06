En conversación con el programa Podemos Hablar, Paulina Nin se refirió a un momento de su vida, que tuvo relación con un largo periodo de abstinencia sexual.

En el capítulo, en el que además estuvieron Andrés Caniulef, Vanessa Daroch, Cecilia Gutiérrez y María Eugenia “Kenita” Larraín, Paulina Nin dio un paso al frente cuando el animador, Jean Philippe Cretton invitó a que se manifestaran todos quienes hayan pasado por un largo período de abstinencia sexual.

“Lo que pasa es que cuando tú decides curarte a ti mismo, sanarte el alma, no puedes estar con alguien, porque primero tienes que estar bien tú“, comenzó diciendo la animadora. “Para estar bien con alguien y hacer feliz a otra persona y que esa persona te haga feliz también a ti, tienes que estar bien”, agregó.

Bajo la misma, Nin realizó énfasis en que no tener pareja, ha sido un grato descubrimiento.

“Entonces cuando decidí decir ‘no, más cachos no’, y perdónenme los que están viendo el programa que se puedan sentir… cuando tú dices ‘no, ya no más, en este momento quiero estar sola’, te vas dando cuenta de que pucha que lo pasas bien sola, que empiezas a disfrutar de la vida”, indicó.

“Uno no anda por la vida teniendo sexo a cada rato o con cualquiera. Yo lo he dicho en varias oportunidades que un polvo por plata no, ni por pasarlo bien ni por un viaje, yo tengo que tener un click con la persona”, explicó la profesional, revelando que se encuentra sin pareja desde 2016.