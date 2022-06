Insólito consejo: El tip amoroso que Delfina Guzmán le dio a Elisa Zulueta para encontrar pareja

Fue una de las invitadas a la última emisión de La Divina Comida. Y ahí, Elisa Zulueta se lució con diversas confesiones.

La actriz contó, por ejemplo, un insólito consejo amoroso que le había dado nada menos que la experimentada Delfina Guzmán.

Así, mientras mostraba su casa y preparaba los platos para agasajar a los comensales, grupo compuesto por Héctor Morales, Cristián Carvajal y la comediante Paloma Salas, la protagonista de teleseries entregó el tip de su colega.

Y la confesión hizo reír a varios, que encontraron que el mensaje de la famosa intérprete algo de verdad escondía.

Elisa Zulueta y la sabiduría de Delfina Guzmán

La actriz partió su relato confesando cuál había sido la peor cita de su vida, en una dinámica conocida como La Divina Quiz.

“Una vez me invitaron a comer un caldillo, hizo como una especie de picnic en la playa, llevaba todo esto como en un termo”, agregando que “el termo venía abierto y el caldillo estaba todo en el cooler”.

La desastrosa situación hizo que citara a Guzmán. “Como dice la Delfina, si no cierra bien las cosas, si no cierra bien los closets, si no cierra bien los cajones, nada tiene futuro”, contó.

Luego, expresó de dónde había salido aquello: “Me dijo, ‘Elisa, para que te dure tu relación, siempre las puertas del closet y los cajones de la cajonera cerradas’. No sé qué querrá decir su consejo pero igual le hago caso, es mi gurú”, terminó entre risas Elisa Zulueta.