Héctor Morales entregó detalles sobre compleja etapa de su vida: “En mi adolescencia era terrible”

La noche del sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, instancia en la que Héctor Morales, Elisa Zulueta, Cristián Carvajal y Paloma Salas se la jugaron por ser el mejor anfitrión de la noche.

Bajo este contexto, Héctor Morales entregó detalles sobre su adolescencia, haciendo hincapié en la libertad que le entregaron sus padres desde pequeño, lo que también generó a una prematura independencia económica.

“En mi adolescencia era terrible. No me tocó tanto vivir mi adolescencia, decir como: ‘Mis papás no me dejan carretear’, todo lo contrario, viví una vida de adulto“, explicó.

Bajo la misma, el actor confesó que comenzó a trabajar a los 14 años, situación que generó distancia con sus padres: “Ya no le pedía permiso a mis papás para salir, había una independencia económica“.

“A los 16 me fui de la casa. Fue una adolescencia difícil“, concluyó el artista.

Estallido social y el rol del actor

“Yo hice lo que había que hacer, yo presté cara porque trabajo en algo visible. Si mis redes sirven para decir ‘oye, anda a ver mi obra, ve mi teleserie’, ¿por qué no iba a decir ‘oye, está pasando esto?’”, relató el actor refiriéndose a su rol durante el estallido social de 2019.

Asimismo, Morales se refirió a los difíciles momentos que vivió, tras convertirse en una cara visible para el momento. “Y ha sido muy difícil, porque obviamente ha tenido costos muy grandes, costos profesionales. Uno puede decir, sí, claro, evidentemente puede pasar”.

Asimismo, Héctor explicó que “los costos más grandes que vivimos todos es que nos encontramos con familia y amigos que en ese momento decidieron cruzar la calle y estar en otra vereda.