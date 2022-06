Héctor Morales habla sobre su participación activa durante el estallido social: “Ha tenido costos muy grandes”

A través de un adelanto exclusivo de La Divina Comida, se pudo ver a Héctor Morales dando a conocer difíciles momentos de su vida.

“Todo lo que se reclamaba en la revuelta tiene directa relación con mi historia”, contará Morales según lo que consignó Página 7, durante el episodio en el que también participarán Elisa Zulueta, Cristian Carvajal y Paloma Salas.

Según indicó el medio, el actor revelará momentos vividos durante la época del estallido social, en los que madres de jóvenes de los cuales se perdía el rastro en medio de las protestas, le escribían para poder ubicar a sus hijos. “No me Iba a quedar callado, no me iba a venir a mi casa sabiendo que había jóvenes que salieron a la calle y le estaban quitando los ojos”.

“Estábamos en un contexto muy complejo, en donde yo dije ‘mis redes están disponibles para quien quiera denunciar, para quien quiera y necesite’, y esto fue lo que pasó” agregaría en el episodio.

Asimismo, durante el capítulo que tendrá cabida este sábado 4 de junio explicará que “yo hice lo que había que hacer, yo presté cara porque trabajo en algo visible. Si mis redes sirven para decir ‘oye, anda a ver mi obra, ve mi teleserie’, ¿por qué no iba a decir ‘oye, está pasando esto?'”, relatará.

“Y ha sido muy difícil, porque obviamente ha tenido costos muy grandes, costos profesionales. Uno puede decir, sí, claro, evidentemente puede pasar”, añadirá según el medio consignado.

Asimismo, Héctor explicaría que “los costos más grandes que vivimos todos es que nos encontramos con familia y amigos que en ese momento decidieron cruzar la calle y estar en otra vereda”.