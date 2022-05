Muere Ray Liotta, actor célebre por “Buenos Muchachos”

Una lamentable noticia ha impactado al mundo de Hollywood este jueves. Se dio a conocer el fallecimiento de Ray Liotta, actor de 67 años que logró la fama mundial gracias a Goodfellas (Buenos Muchachos en Hispanoamérica).

Según relata Deadline, Ray Liotta falleció mientras dormía en una residencia en República Dominicana. El actor se encontraba filmando la película Aguas Peligrosas.

Tras protagonizar Goodfellas de Martin Scorsese, interpretando al mafioso Henry Hill, Liotta logró un resurgimiento en los últimos años gracias a sus papeles en la aclamada película de Netflix Marriage Story y en The Many Saints of Newark.

En su carrera, Ray Liotta fue nominado al Globo de Oro como mejor actor de reparto por Something Wild (1986) y a los SAG 1999 como mejor actor de televisión por The Rat Pack.