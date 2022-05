¡Escándalo por celos! Helhue Sukni vivió incómoda situación tras acusaciones de una colega

Helhue Sukni cuenta mucho de su vida en Instagram. Por eso, no es extraño que haya subido un desagradable episodio que protagonizó por los celos de una colega.

La abogada decidió publicar un video donde transparentó el escándalo que enfrentó al compartir una fotografía en sus redes.

Todo ocurrió en el marco de una fiesta, donde la rubia publicó una instantánea junto a un amigo al que calificó como “el mejor abogado de Chile”.

Una descripción que no le gustó para nada a la pareja del sujeto, que no encontró nada mejor que encararla y hacerla vivir un incómodo festejo.

El ataque contra Helhue Sukni

Así, la ex Discípulo del Chef expresó que “resulta que la señora, que por cierto también es abogada, la cabrita, porque debe tener unos 40 años, a lo mejor más o a lo mejor menos. Esta niñita armó una escandalera porque subí la foto y puse ‘con el mejor abogado de Chile’”.

Y agregó que ella “debería estar contenta, feliz de la vida de que yo diga que ‘su marido es el mejor abogado de Chile’, porque tenemos un juicio cuático”.

Luego, señaló que “seguramente ella no tiene ningún brillo como abogada, no sé, no tengo idea, pero armó un escándalo a tal nivel que llegó el pobre Antonio (Garafulic) y me dijo ‘Helhue, mejor baja la foto‘”.

La situación no paró ahí, ya que Sukni reveló que “hablé con ella y le dije ‘mamita’, porque así hablan los paisanos, ‘yo soy vieja y él es colega, acá estamos llenos de colegas, eran 70 hue…, de los cuales habrán sido 25 mujeres y el resto eran puros hombres'”.

Pero ella le dijo que “la estaban llamando del colegio y de todas partes para decir que yo andaba con su marido”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Helhue Sukni Giadalah (@helhuesukni)

Finalmente, Helhue Sukni manifestó que “si uno se quiere cagar al marido, o el marido se quiere cagar a la mujer, no sube una foto a Instagram, menos sabiendo que yo tengo tantos seguidores… Por lo tanto, uno que es inteligente, tiene que pensar. Aquellas mujeres que son celópatas, no van a llegar a ninguna parte”.