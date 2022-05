Pailita no para y quiere ir al Festival de Viña 2023: “Tengo que aprovechar el momento”

Fue lejos el más aplaudido y exitoso del Festival Supersmash que se realizó el domingo en el Movistar Arena. Pailita demostró que vive su mejor momento.

Es que el joven está en lo más alto del género urbano, espacio que se ha ganado a punta de muchos shows a lo largo de todo el país.

Una carrera en alza, intensa y frenética que el oriundo de Punta Arenas ha sabido aprovechar y que lo tiene liderando el Spotify nacional.

De eso y más conversó con ADN, en una jornada donde terminó orgulloso y feliz y donde estuvo junto a otros grandes del movimiento como Pablo Chill-e, AKA420 y Drefquila.

Pailita, en lo alto

Así, lo primero que evaluó Carlos Javier, nombre real del cantante, fue su paso por Supersmash. “Es grande la euforia que uno siente en el escenario. Finalizamos de la mejor manera. Estoy súper agradecido, la cantidad de gente que vino es impresionante. Estoy súper contento de lo que me está pasando”, contó.

Y agregó que no ha parado ni lo hará: “Tenemos bastantes shows, como seis por semana que estamos haciendo en diferentes lugares de Chile… Tengo que aprovechar el momento, hacer platita para la familia, cumplir las metas. Es ahora que tengo que hacerlo, hasta que no de más el cuerpito”.

Respecto a su futuro, indicó que le gustaría hacerse conocido internacionalmente. “Es lo que todos queremos, proyectarnos mundialmente, para que nos escuche la gente de afuera. Y hacer colaboraciones con la gente que teníamos en la cabeza, que ya se está dando”, manifestó.

Finalmente, Pailita habló sobre la posibilidad de ir al Festival de Viña, pensando que tendrá una versión 2023 y el género urbano va en alza. “Obviamente que me gustaría, como a cualquier colega del género. Me gustaría estar ahí en una situación y momento tan importante. Si se llegase a dar, contento. Y si no, ojalá se le llegase a dar a otro compañero para que se le sigan abriendo puertas”, cerró.