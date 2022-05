Gino Costa reveló el chantaje que sufrió por parte de una fanática

En horas recientes, el periodista Gino Costa desclasificó una insólita situación que vivió, al ser víctima de un chantaje por parte de una mujer que era fanática de él.

En diálogo con TiempoX, el periodista reveló que nunca quiso contarlo. Sin embargo, sus compañeros le aconsejaron tener cuidado con la mujer que terminó siendo funcionaria de TVN.

El chantaje del que fue víctima Gino Costa fue emocional. La fanática en cuestión le mandó al periodista de Buen Finde una fotografía suicida.

¿Cuál fue el chantaje del que fue víctima Gino Costa?

Gino Costa dijo al mencionado medio: “La historia es la siguiente, una mujer me escribía harto por Twitter, yo trataba de responder siempre a todos. Me escribía públicamente y no sé, tuve una semana agitada y ni me metí a Twitter. Ella me mandó una foto cortándose las venas, por qué yo no le respondía. que la dejé de pescar. Y yo ahí me urgí”.

Tras recibir la foto, Gino Costa habló con su jefa del matinal. Ella le recomendó que hiciera una denuncia policial. “Fue un nivel de manipulación no menor. Mi jefa me dio algunas recomendaciones”, dijo Costa.

Lo peor no fue eso, sino que al tiempo se percató que la mujer terminó trabajando en TVN. “Pasó un poco el tiempo, cerca de un mes, y la veo en TVN trabajando como personal de aseo y en la oficina del matinal“, relató.

“Como esta historia la sabían todos mis compañeros, quedaron helados cuando llega ella“, reveló el periodista. También contó que los directivos del canal decidieron reubicarla para que la mujer no quedara sin empleo.