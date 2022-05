Roxana Miranda se burló de Nicolás López tras sentencia: recordó cuando la mandó a hacer aseo

La sentencia de Nicolás López a cinco años y un día de cárcel ha generado de todo en la opinión pública.

De hecho, varios han sido los que han salido a hablar al respecto, desde personajes públicos hasta sus propias víctimas, que festejaron el hecho.

Sin embargo, hubo alguien que llamó la atención entre las reacciones. Una mujer a la que el director de cine denigró duramente hace algunos años.

Roxana Miranda, la misma a la que el cineasta mandó a hacer aseo mientras era candidata presidencial, tuvo su dulce venganza.

Así, la mujer rememoró el odioso posteo que le hizo López en octubre de 2013 cuando participaba del debate Anatel.

Ahí, el cerebro tras Qué pena tu vida no encontró nada mejor que tuitear: “¿Cuánto cobrará Roxana Miranda por hacer el aseo en mi casa?”.

Por eso, la respuesta ahora de la mujer fue en la misma línea y burlándose del presidio efectivo que tendrá que experimentar el director tras ser condenado por abuso sexual.

“No hay tiempo que no se cumpla ni deuda que no se pague. ¿Ahora cuánto paga por el aseo en su celda?”, publicó Roxana Miranda en su dulce venganza contra Nicolás López.

