Karol Lucero y sus tres años sin TV: “Quien me critica debe estar haciendo mucho menos que yo”

Lleva tres años alejado de la pantalla chica. Sin embargo, Karol Lucero se ha reinventado y continúa de los más activo en redes sociales y también con varios emprendimientos.

¿El último? N’Yonkers Pizza, un negocio ubicado en La Reina que armó junto al chef Cucho Cubillos, y que se suma a su agencia y a su productora de eventos.

Por eso, está tranquilo. Y así lo contó a ADN cuando lo encontramos en un evento de Lee Jeans, donde estuvo enseñando a hacer pizzas y relató cómo ha sido este tiempo.

“Me preguntan harto cuándo vuelvo a la TV y qué hago. He recibido muchas invitaciones para regresar, pero por ahora estoy viajando y no es compatible con un trabajo estable. Por ahora no está dentro de mis planes volver”, reveló.

Y agregó que estaba “aprovechando mis empresas como Agencia Exclamación, mi productora de eventos o N’Yonkers Pizza, que empecé a ser parte hace poco. Además de mis bienes raíces, que me permiten vivir tranquilo. No descarto a mediano plazo volver a las comunicaciones, pero si no viajo ahora, cuándo”.

Incluso, contó que “estoy esperando tener un proyecto interesante para regresar. Me han invitado a todos los programas, pero no es lo que busco, no busco aparecer por aparecer. Estoy esperando el proyecto preciso”.

Las funas y el sin pantalla de Karol Lucero

Así, Karol relató que es posible vivir fuera de la TV, luego de más de 13 años de carrera que comenzaron cuando era parte de Yingo.

“Cuando paralelamente sembraste o pusiste huevos en otra canasta, claro que se puede. Llevo tres años fuera de la televisión, muy tranquilo y con estas posibilidades de volver en cualquier momento. Yo partí muy chico en televisión, entonces después de haber estado 13 años un break como éste apenas se siente”, expresó.

No obstante, la salida tampoco fue muy fácil. Recordemos que si bien Karol había decidido abandonar el Mucho Gusto, su último programa, en diciembre de 2019, salió antes del matinal por las funas que se multiplicaron en su contra.

Gritos con su nombre en pleno Estallido Social e incluso amenazas de muerte llevaron a Mega a optar por su desaparición de las luces.

“Muchas personas pueden decirme cualquier cosa a través de Instagram o Twitter, pero después me ven y me piden una foto. Igual yo siento que los medios son muy responsables del bullying, porque la gente me pregunta en las calles ‘¿qué hiciste?’. Y no hay nada. Sigo siendo una de las personas con más seguidores del país, sigo trabajando, y eso a mucha gente quizás le molesta, pero esas frustraciones no me puedo hacer cargo”, relató.

E indicó que “los que critican en redes sociales no representan a la sociedad en general. Más allá de las funas, esto también va a terminar en algún momento. Las nuevas generaciones van a tener un problema muy grande, no se va a saber qué es verdad y qué es mentira. Es como esa pregunta ‘¿oye Karol, te han funado por todo?’. Pero qué hice. Aquí estoy, feliz, contento”.

Finalmente, Karol Lucero manifestó que “sigo cumpliendo mis sueños, mientras quien me critica debe estar haciendo mucho menos que yo, porque las personas que hacen más, no están preocupadas del resto. Y lamentablemente quienes hacen menos hacen mucho ruido en las redes sociales”.