Gustavo Huerta y su desafío por completar los 42k de la Maratón de Santiago: “Bajé el tiempo que esperaba”

Durante la mañana del domingo 8 de mayo, cerca de 30 mil personas replegaron las calles De Santiago, con el fin de completar la Maratón de Santiago, entre ellos, el periodista Gustavo Huerta.

El comunicador se sumó a la iniciativa deportiva en el segmento de los 42k, instancia que logró completar en un poco más de tres horas.

“Lo disfrutamos. Me morí si los últimos 2 kilómetros, se me acabó la bencina pero bien teniendo en cuenta que bajé el tiempo que esperaba, estaba cerca de las 30, hice 3 horas 26, y para el ritmo de entrenamiento y trabajo que tengo, feliz impecable yo creo que eso tiene que ver, uno hace eso para disfutarlo para pasarlo bien, para quedar muerto, para incentivar a la gente también a que se mueva, a que pueda hacer actividad física, de apoco, esto no es de un día para otro cada uno en su ritmo, y reitero a disfrutarlo y pasarlo bien” indicó Huerta.

En exclusiva con ADN.cl, Gustavo aprovechó de agregar que la maratón “la había hecho una vez, pero nunca en Santiago, estuvo desafiante, pero súper bien“. Bajo este contexto agregó que se preparó desde “enero, como planificación para la carrera, pero igual hace un par de años que entreno todo los días, trotando, haciendo bicicleta”.

Asimismo, el periodista se refirió a la importancia de estos espacios, haciendo énfasis en el cuidado de la salud y las restricciones de los últimos años producto de la pandemia.

“Yo creo que es importante porque incentiva a la gente a que se mueva, a que tenga un objetivo no importa la distancia, si son 10, 21, 32, teniendo en cuenta lo que hemos vivido los últimos años con la pandemia, y también, desgraciadamente con lo que se vive en nuestro país respecto al sedentario y los índices de obesidad, yo creo que implica que la gente se fije un objetivo y cruzar esa meta a su ritmo y pasarlo bien” sentenció Gustavo.