El fuerte lazo de Karla Melo con Nathy Peluso: Actriz terminó llorando en show y logró consuelo de la cantante

Fue lejos una de las fanáticas más entusiastas de la jornada. Karla Melo se emocionó hasta las lágrimas con el show de Nathy Peluso.

Es que para la actriz la artista es una de sus mayores inspiraciones en su incipiente carrera musical. Y así lo contó a ADN.

“Desde que la empecé a escuchar yo decidí cantar. Entonces para mí es muy emocionante este momento”, señaló.

Y agregó que “apenas salió no pude aguantar la emoción y lloré y lloré con mi hermana. Es una inspiración brígido, me encanta, la amo”.

Nathy Peluso, la ídola de Karla Melo

La protagonista de El Reemplazante manifestó que “es como surreal ver a esta mujer. Saltó la cuerda en el escenario. ¿Quién hace eso? Es como que hace lo que quiere y eso me encanta”.

De hecho, la intérprete de Buenos Aires y Mafiosa ha marcado l vida de Karla. A tal punto que la joven hasta se escribía con ella por Instagram cuando Peluso no era tan famosa.

“Tenía menos seguidores que yo. Y yo le escribía y me contestaba. Y ahora que tiene cuatro millones ya no me pesca”, señaló.

Y agregó que “tengo esas conversaciones. Me dio las gracias por compartir sus videos y su música. Fan total”.

Incluso, Melo aprovechó el recital para comentar cómo va su propia faceta musical. “Voy a lanzar un tema con otra cantante urbana. Y después viene uno con el Manu, mi pareja”, reveló.

De esta forma, Karla Melo no sólo gozó a concho el espectáculo de Nathy Peluso, sino que además, posterior al concierto, pudo también conocerla cara a cara, instantánea que compartió muy contenta en sus redes.