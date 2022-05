Claudio Iturra explicó su comentado Tinder viaje: planea armar hasta una isla para encontrar el amor

Ha generado de todo en redes sociales, desde sorpresa hasta algunas burlas. El viaje a lo Tinder que está organizando Claudio Iturra ha hecho bastante ruido.

Es que el comunicador decidió armar, a través de su agencia de viajes Masai Travel, una instancia de lo más novedosa.

Un periplo a Perú que incluye a 20 solteras y 20 solteros, divididos por edades, con la consigna de usar esta travesía como una forma de encontrar el amor.

Que esto que está armando Claudio Iturra? jajajajaja pic.twitter.com/bC8e8Q64sp — Benja Félix 🌳✨ (@Cambiadechannel) April 27, 2022

Así al menos lo han publicitado, promocionando incluso en sus redes sociales a algunos de sus candidatos, situación de la que habló con ADN.

Claudio Iturra y su Tinder travesía

“Es un tipo de viaje que no existe en Chile. Es una fórmula simple, juntar a solteras y solteros por edad”, fue lo primero que contó el rostro viajero de Canal 13.

Y agregó que “ha sido un exitazo, se agotó rápidamente” y que ahora sólo le faltan “hombres solteros” para la segunda fecha.

Esto porque el primer viaje, donde ya están considerados 42 viajeros, con él y Vanesa Borghi como solteros incluidos, ya está listo para partir el próximo 15 de junio, mientras el segundo, pactado para el 29 de junio aún espera a algunos galanes que se atrevan.

¿Por qué crees que ha habido tanto interés?

No estoy en la cabeza de las personas que se inscriben, pero siento que más que encontrar el amor es se trata de abrir tu círculo de amistad, conocer gente nueva. Me he dado cuenta que hay pocas instancias para conocer gente nueva. En cambio, cuando uno anda viajando anda con un espíritu buena, con un espíritu muy positivo.

De hecho, Claudio afirmó que en otros viajes, no de solteros, se han formado varias parejas, por lo que éste tendría el éxito más que asegurado.

Tanto, que incluso ya piensan hacer una versión en el caribe, que tendría un ingrediente muy especial. “Nos vamos a ir a las Bahamas y lo que queremos hacer es arrendar una isla y un hotel y hacer la isla Masai, y llenar de solteras y solteros chilenos para que se conozcan”, reveló.

De esta forma, lo que se viene con Claudio Iturra y su agencia Masai Travel es una alternativa para el amor. Una en la que capaz que resulta y se encuentra a una princesa o príncipe azul, ¿o no?