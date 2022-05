“Que la gente se dé cuenta”: Revelan polémicas actitudes que habría tenido Loreto Aravena en Canal 13

Está en el ojo del huracán. Loreto Aravena se ha mantenido como uno de los nombres más polémicos de los últimos días en nuestra farándula local.

Es que la actriz no sólo fue cuestionada por “apoyar” a Nicolás López, sino que además luego se filtraron unos escandalosos WhatsApp donde no sólo dejaba entrever íntimos hechos con el director, sino que además pelaba a su colega, Pin Montané.

De hecho, de ésta última, dijo que “la conozco desde que partió su carrera. Trabajé en Soltera Otra Vez 1, 2 y 3. Siempre me pareció una chica que estaba por ser más bonita que talentosa. Le costaba mucho la actuación, tenía muchas reuniones con Herval Abreu (director de la serie de Canal 13) para ir mejorando”.

Una declaración que sacó ronchas en el mundo del espectáculo, y que hizo que Raquel Argandoña revelara en Zona de Estrellas el por qué de su mala onda con la rubia, mientras Hugo Valencia contó diversos episodios donde la morena se comportó como toda una diva en Canal 13.

Loreto Aravena y su polémica con Pin Montané

Así, la rubia panelista de Zona Latina partió comentando que parte de las dichos de Aravena contra Montané serían por celos.

“Todos saben que Loreto Aravena es la actual pareja del dueño de Canal 13, Max Luksic. Un tiempo ellos terminaron, estuvieron bastante tiempo separados y el rumor que se corría en los pasillos de Canal 13 era que Don Max Luksic encontraba estupenda a Pin Montané”, lanzó.

Y agregó que “yo creo que de ahí viene la mala onda de Loreto con Pin… ellos estaban peleados y ahí Pin Montané como que tomó fuerza y la gente es muy mala y empiezan los comentarios”.

El “divismo” en Canal 13

En tanto, Hugo Valencia recordó varios hechos que la morena protagonizó en Canal 13, donde varios la acusaron de “diva”.

Por ejemplo, rememoró cuando le tocó ir a grabar un backstage de un comercial de Soltera Otra Vez, momento en que Aravena habría estado bien indispuesta.

“Fui allá a hablar con las peluqueras y me cuentan que la Loreto le había dado un ataque de divismo porque los rulos de su personaje no eran iguales a los que grabó la teleserie, se los tuvieron que hacer como tres veces”, comentó.

E indicó que “armó un escándalo diciendo que no iba a grabar el comercial porque los rulos no eran iguales y la exigencia no fue en los mejores términos para las chiquillas de peluquería”.

Así, Valencia sumó varios momentos donde mencionó que Loreto contestaba mal en las entrevistas o derechamente pasaba de largo, dejándolos sin su impresiones. Incluso, confirmó que habría tenido un grave problema grabando en el extranjero con Tonka Tomicic y Benjamín Vicuña para un retail.

“Algo ocurrió en ese viaje, parece que ella no se portó muy bien y a los ejecutivos no les gustó, lo que significó que la bajaran del comercial. Bueno que la gente se dé cuenta de quién es realmente Loreto Aravena”, cerró Valencia, muy molesto.