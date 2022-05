“Prefiero las canas”: Luis Jara desató ola de variados comentarios con inesperado cambio de look

Durante la jornada del sábado, Luis Jara causó revuelo entre sus seguidores con una fotografía en la que reveló un nuevo look.

Con el pelo más oscuro, peinado moderno y chaleco hasta el cuello, el intérprete de Mañana dejó la grande entre los usuarios de su perfil.

Uno de los comentarios más repetitivos, hace alusión al color de su pelo, siendo diversa personas quienes le comentan que las canas le daban un sello distintivo. “Te queda bien el New look Luchito, perooo las canas te quedan maravillosas!!” y “No te tinturas Luchito, las canas de ven muy atractivas en los hombres” y “Pucha con las canas te ves mil veces mejor” fueron algunos de los comentarios que recopiló la foto de Luis Jara, la cual supera los seis mil Me Gusta.Me Gusta.

Cabe destacar que la imagen, fue compartida por el artista para invitar a su fanaticada a su próxima presentación, la cual se llevará a cabo durante la noche de este domingo. “Les deseo un lindo fin de semana. Esta noche los espero en @enjoy_vina a las 21 horas”

Asimismo, Jara aprovechó la instancia para recordar su próximo concierto en el Movistar Arena, el cual sucederá bajo el margen de celebración de sus 35 años de carrera musical. “Y falta poco para @movistararena el próximo 8 de mayo” escribió junto a la captura.