Daniel Muñoz y musical “El violinista en el tejado”: “Alude a una necesidad temática muy vigente hoy en día”

Tras el estreno del exitoso musical internacional “El violinista en el tejado” el pasado 21 de abril en el Teatro de Las Condes, este jueves, el Ciudadano ADN conversó con el protagonista del montaje, el reconocido actor nacional, Daniel Muñoz.

Esta obra, al igual que la mayoría de los espectáculos en el mundo, no estuvo exenta de problemas debido a la pandemia, ya que como explicó su protagonista, “empezamos a ensayar y la pandemia nos paró dos años“.

Luego de esto, los integrantes del musical hicieron “un trato de amistad con la compañía y decidimos esperar lo que fuera necesario hasta que pasara la pandemia y retomar los ensayos, para poder estrenar este espectáculo”.

Asimismo, el actor reveló que si bien en obras anteriores había tenido que cantar o recurrir a sus dotes musicales, esta es la primera vez que participa en un musical 100%. “En el colegio tuve acercamientos a lo musical, pero una historia contada y cantada, no había hecho”, dijo.

Una obra muy contingente

Respecto a la relevancia que tiene “El violinista en tejado”, Muñoz recalcó que el musical transcurre en “Ucrania, en principios del siglo pasado, cuando la Rusia zarista se viene en contra de estas comunidades judías y varias etnias más, que son desplazadas por el poder ruso”, hecho que agrega una “vigencia abismante” al montaje.

En esa línea, el actor detalló que en esta nueva versión de la “obra está completa”, ya que recordó que durante la dictadura de Augusto Pinochet, el montaje sufrió censura de un personajes, debido a su vinculación con el comunismo.

“Lo bonito que tiene (la obra), es que es la historia de la humanidad reducida a una comunidad judía en la Rusia zarista. Es la historia de un violinista en el tejado, que es una metáfora de la gente humilde y pobre que trata de hacer una melodía en el tejado sin sacarse la cresta”, explicó.

El protagonista indicó que este montaje entre otros temas toca “el abuso del poder, el absolutismo, la tiranía y el hecho que la gente tiene que emigrar de su hogar para buscar un futuro mejor, temas que ahora están en todas partes”.

“Uno de los motivos por el cual se montó esta obra, es el anhelo de una de las actrices, que es colombiana y que tiene una historia respecto a la migración y estaban deseosas de poder montar esta historia, para poder mostrar su propia historia”, agregó el artistas.

En ese sentido, Muñoz sostuvo que “todos en el elenco atesoran de manera muy personal el porqué estamos haciendo esta obra hoy. Alude a una necesidad temática de contenido muy vigente hoy en día“.

Reencuentro con la gente tras pandemia

Igualmente, el actor se refirió a la vuelta a las tablas con público presencial y expresó: “No te explico la alegría del elenco cuando se cierra el telón en la primera función con público, estamos extasiados. Era una necesidad volver a sentir esas sensación que no sentimos hace años”.

“Saber que hoy uno tiene que volver al teatro, vivir de nuevo esa experiencia, se me había olvidado lo gratificante que era para el espíritu”, añadió.

Con la mira en el acontecer nacional

Aprovechando la instancia, Daniel Muñoz se refirió a la contingencia nacional y se refirió a diversos temas, incluido el trabajo de la Convención Constitucional, el cual manifestó ve de forma “optimista”.

“Desde el estallido, la sensación de pesimismo nunca me avasalló y el optimismo sigue en pleno. Estoy convencido que se viene un horizonte despejado y luminoso“, comentó.

Sobre este punto, Muñoz manifestó estar muy esperanzado en la juventud del país. “Tengo mucha esperanza en la juventud, no por nada gran parte del Gobierno es muy joven. Hay una tendencia de que este gran cambio lo va hacer la gente joven”, puntualizó.

Respecto a el nuevo Gobierno y los errores cometidos, el actor fue directo y afirmó que “si no hubiesen errores, esto no me lo creo, desconfiaría si sale todo perfecto, no me resultaría humano. Mientras más errores, más porrazos hay, pero se entiende que son errores humanos y más confianza me da que esto es real”.

Finalmente, Muñoz expresó que su anhelo es que esta ola de cambios permita modificar el paradigma de la “maldad”, que para él es la palabra que define todo “lo que ha construido este país hace tanto años”.