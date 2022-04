¡Eliminación ultra polémica! Faloon Larraguibel se peleó con su bailarín y con Fran García-Huidobro en Aquí se Baila

Quedó la grande. Y Faloon Larraguibel se fue en medio de la polémica en Aquí se Baila, peleándose con todos.

Es que la rubia no tuvo un buen desempeño en el estelar bailable de Canal 13. Y apareció en solitario a enfrentar al jurado compuesto por Fran García-Huidobro, Neilas Katinas y Karen Connolly.

Una situación que de inmediato llamó la atención y que la ex de Karol Dance pasó a explicar, desatando la controversia y acusando que su bailarín Marlon Fuentes no se había presentado.

“No sé dónde está ahora, no está aquí en el canal. Uno tiene problemas en las coreografías, pero esas cosas no pueden afectar el baile”, indicó dejando a todos en shock.

Faloon, con todo

La animadora de Zona Latina expresó que con su partner habían tenido un roce mientras ensayaban. “No voy a hablar nada más de él porque no está presente”, dijo indignada.

Sin embargo, minutos después la mostraron de lo más desganada mientras preparaban su performance. Y apareció su compañero, explicando que “no están las condiciones para bailar, no me refiero a la producción, el trabajo es en conjunto de dos. Si yo entrego todo de mí, espero lo mismo (…) Si no tengo un partner con el que pueda compartir eso, no se puede bailar”.

Y agregó “no se dejen pasar por encima, es súper importante que nos respetemos nosotros mismos, tiremos parar arriba nuestro gremio. Ni acá ni en ningún programa que vayan”.

Frente a esto, Faloon contestó que son “cosas que pasan, pero no sé cómo explicarlo, esas cosas que pasan tienen que quedarse detrás de bambalinas, tú tienes que salir en televisión con la cara llena de risa, y aquí estoy, cumpliendo con mi trabajo”.

El enojo de Fran García-Huidobro

No obstante, la Fran no aguantó toda esta pataleta, Y, como jueza del espacio, criticó duramente la actitud de la ex Yingo.

“Usted no estaba ensayando, estaba marcando el paso ahí, es lo que acabamos de ver todos, no es algo que yo me enteré por cahuín. ¿Esa es la actitud con la que usted ensaya?”, le comentó tras ver el mismo video.

Entonces, la blonda contestó con rabia que “lo que tú tienes evaluar es lo que yo haga aquí en el escenario”, ante lo que la actriz le recordó que su bailarín había estado durante toda la primera temporada sin problemas, dejando entrever que el punto de conflicto sería ella.

Así, los dos enfrentamientos de Faloon Larraguibel terminaron costándole su salida de Aquí se Baila, a sólo días de la gran final. Una pena, ¿no?