“Encuentro súper feo querer ponernos en contra de Paloma Mami”: Pablo Chill-e se fue con todo contra Ritual Fest

Quedó la grande. Pablo Chill-e se bajó del Ritual Fest y de inmediato las redes sociales explotaron.

Es que mientras el artista subió un comunicado expresando que había tenido diversos problemas con la producción, desde el evento acusaron que el artista quería cerrar la jornada.

Un hecho imposible ya que quien estaba considerada como el gran show principal era Paloma Mami, lo que desató críticas en las redes donde acusaron a Pablo de estar contra la intérprete.

hablemos de ego de machito: el pablo chill-e se bajó del ritual fest porque quería ser el show de cierre cuando el festival lo cierra la paloma mami. 🥱 — CARLOS (@cvrlosp) April 23, 2022

oye les es súper fácil cancelar a princesa alba, a paloma mami y camila gallardo pero no he leído a nadie críticar a este weon nefasto del pablo chill-e que cree que las mujeres somos su mercancía 👇🏼 pic.twitter.com/NfERSgNVbR — fran ✨🌳 (@franvgo) February 14, 2020

Una polémica que el Shishiboss de inmediato quiso aclarar, compartiendo dos videos en su Instagram donde acusó a la organización de Ritual de difamarlo.

Pablo Chill-e y su verdad

Pablo relató en el registro que quería hacer este video para “descargarme y también desmentir todas las we… que dijeron los we.. de la productora que hacía el festival que tenía que presentarme hoy y no me presenté… Estuvimos preparando un show de dos meses, un show pulento, bacano, bacano con cualquier arte para presentárselos en este festival… un show a la talla de un festival y nosotros ya habíamos mandado toda la información, que éramos 35 personas y toda la información que ellos piden pa’ poder presentarse”.

Y agregó que “la cuestión es que no… el escenario… a mí me dio lo mismo si cantaba adentro o afuera, la we… era que el escenario que pusieron afuera, los dos escenarios que pusieron afuera no me iban a servir pa’ hacer mi show pero eso lo vine a saber recién cuando fui a la prueba de sonido y uno no tiene por qué saber esas cosas de antes si uno es el artista”.

Luego, indicó que “bueno, la we… se tergiversó ahora. Ellos empezaron a mentir diciendo que uno de mala clase no quería ir e incluso diciendo que nosotros nos molestaba que la Paloma estuviera en un escenario grande y no era eso, es la falta de respeto contra todos nosotros, los artistas urbanos, y fue fome porque no les pudimos llevar el show a ustedes y eso es lo que más me da pena porque hay que hacerse respetar en esta we…”.

Finalmente, Pablo Chill-e señaló que “encuentro súper feo querer ponernos en contra de Paloma Mami a través de mentiras y calumnias que nunca hemos dicho”, intentando cerrar así la polémica.

