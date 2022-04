Catalina Palacios tras su salida de “Aquí se baila”: “Los jurados pueden ser mejores personas, ¿por qué no?”

El capítulo del lunes de Aquí se baila no estuvo exento de polémica: la cantante Catalina Palacios dejó el programa tras sufrir una lesión en un dedo del pie izquierdo. Sin embargo, antes de comunicar su decisión, increpó al jurado del programa por el tenor de sus críticas.

En conversación con Las Últimas Noticias, la exchica Mekano aclaró que no dejó el estelar de Canal 13 por el trato de los evaluadores, sino por su problema físico. “Me fui por la lesión, me impedía bailar porque fue en el dedo gordo. Además, mi baile ese día tenía que ser a pies descalzos. Me enterré un clavo y se me rajó el dedo porque tuve que ensayar sin zapatos”, detalló.

Según contó Cata Palacios, las salas de ensayo acondicionadas para estos fines se encontraban ocupadas, por lo que debió entrenar en el lugar donde se construyen los escenarios. Allí fue donde se tropezó con uno de los clavos que estaban salidos en el suelo.

Evaluación “injusta”

Respecto de sus críticas hacia el jurado, Catalina Palacios profundizó en sus dichos y señaló que “en sus evaluaciones sólo dice cosas negativas y me frustré en un momento, pero quise seguir, no por sorprender al jurado, porque jamás me iban a decir algo positivo, sino que por desafío personal”.

También señaló que la mayoría de los participantes cree que la evaluación es “injusta”, ya que no todos son profesionales de la danza. “Yo sabía que iba a ser evaluada, pero no por eso voy a estar de acuerdo con los métodos y todos se lo callan, se van frustrados, algunos se van llorando“, aseguró.

Finalmente, Catalina Palacios afirmó que volvería al programa si la llamaran, aunque llamó a realizar mejoras al jurado. “Mi idea es generar un cambio en algo que ya se sabe que no funciona y no lo digo sólo por el programa. Antes en los colegios les pegaban con reglas a los niños en la mano. Los jurados pueden ser mejores personas, ¿por qué no?“, apuntó.