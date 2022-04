Luciana Echeverría y su alejamiento de las teleseries: “Por las malas prácticas no es muy ameno”

Por estos días, Luciana Echeverría está alejada de las teleseries. Partió muy joven en la televisión, como una de los seis integrantes de Six Pack, grupo musical que surgió de la serie infantil Karkú.

Tras su paso por distintas ficciones, algunas de ellas como protagonista, hoy está dedicada a la literatura y es la encargada de prensa de la editorial Ceibo. De hecho, junto a su pareja Javier Rebolledo hizo un libro llamado Hasta que valga la pena vivir, sobre el estallido social.

En conversación con Reyes del Drama, la actriz hizo un repaso de su carrera y criticó en duros términos la industria de las teleseries, acusando malas prácticas, machismo y brecha salarial.

Oveja en corral ajeno

Respecto de su etapa en Karkú, en la que compartió escenas con Coni Piccoli y Kel Calderón, Luciana Echeverría contó que “me quedo con que fue una experiencia donde pude aprender y tuve el espacio para jugar. Cuando empezó a crecer, me sentía como oveja en un corral ajeno. Todos mis compañeros cantaban y yo no tanto“.

También recordó que en Corazón Rebelde, la apuesta de Canal 13 para el mismo público, era obligada a utilizar bikini y faldas cortas incluso en invierno. “Antes no te cuestionas eso. Hoy en día todo está mucho más crítico como se plantea el tema de la cosificación. Hoy en día estaría muy mal mirado”, comentó.

El machismo y la brecha salarial

Más tarde, cuando tenía 20 años, Luciana Echeverría dio el gran salto en Su nombre es Joaquín, en la que se trataron distintas temáticas de alto impacto como sectas religiosas, incesto y aborto.

“Era un personaje que partía sufriendo, seguí sufriendo y terminaba sufriendo. Yo terminé agotada con esa teleserie porque no había ningún momento donde mi personaje estuviera bien”, expresó.

La actriz también se refirió al ambiente de ese entonces, considerando que su personaje tenía relación con otros más maduros, interpretados por Álvaro Rudolphy y Francisco Pérez-Bannen.

“Hay machismo por parte de las mujeres también. Había mujeres productoras que hasta el día de hoy están en la tele y tienen esa visión más machista. Son prácticas que con el tiempo se van a ir cayendo por sí solas”, reveló.

Y también contó que “muchas veces me tocó ser la problemática y después no te llaman porque les estás revolviendo el gallinero porque ‘ellos saben como funciona muy bien la tele’ y hay muchos compañeros que por miedo prefieren quedarse más callados”.

Además, Luciana Echeverría afirmó que “en esta teleserie me tocaba grabar todos los días. Terminamos súper estresados con Álvaro Rudolphy. Pero ¿quién crees tú que ganaba mucho más? Son muchos millones más y siempre está este discurso que uno es nueva, que no te conocen tanto, que él lleva muchos años de trayectoria. Pero estamos haciendo el mismo trabajo, el mismo rol protagónico. Hay mucha brecha”.

¿No más tele?

Finalmente, la actriz habló sobre la falta de cultura que existe en Chile. “Los gobiernos de derecha han querido matar la cultura. En dictadura quemaban los libros. Nosotros intentamos hacer algo, no digamos que la teleserie es algo cultural pero hay gente del mundo de la cultura trabajando en teleseries y queremos trabajar. Nunca ha habido cariño, amor por hacer que eso sea más factible“, lanzó.

Detalló también que su personaje en Gemelas terminó sin historia debido a una discusión que tuvo con un jefe para defender a una compañera. “A esta edad uno tiene sus valores. Nunca me he quedado callada. No me interesa pertenecer a ese mundo ni rodearme con esa gente. Si eso no me permite estar en una producción, haré otra cosa. Yo ya estoy lejos de las teleseries”, expresó.

“Uno nunca tiene que decir nunca, pero no sé si vuelva. No creo. Si es que estoy muy necesitada quizás… No hay que escupir al cielo, pero por las prácticas, por todo lo que hemos hablado, siento que no es un lugar ameno, sensible”, sentenció Luciana Echeverría sobre las teleseries.