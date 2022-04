Rey del Oro indignado tras entrevista de Tonka Tomicic: “Primero se pilla a un mentiroso que a un ladrón”

Tonka Tomicic dio una comentada entrevista a Pancho Saavedra, donde por primera vez habló de la investigación a su marido Parived por el llamado caso de las joyas robadas.

Ahí, la animadora indicó de entrada que “a él no lo han llamado ni siquiera a declarar… él está dispuesto a que lo llamen a entregar información, así me lo ha dicho y, por supuesto, yo le creo. Yo lo apoyo, soy su mujer, pero más que eso no puedo hacer”.

Tomicic se cuadró así con su esposo, defendiéndolo con todo de las indagatorias donde incluso se habló de vínculos de su pareja con el llamado Rey del Oro, Harold Vilches.

De hecho, el hombre afirmó que negoció joyas ilícitas con la figura de Canal 13, situación que Tonka también desestimó asegurando que “no he cometido delito alguno, no he hecho nada malo. Tengo mi conciencia tranquila”.

El Rey del Oro contra Tonka

No obstante, tras la conversación de la modelo con el conductor de Lugares que Hablan, el mismo Vilches habló con la periodista Cecilia Gutiérrez.

Y la panelista contó en Zona de Estrellas que lo primero que le dijo fue que “primero se pilla a un mentiroso que a un ladrón”.

Luego, la reportera comentó que “él desmiente a Tonka, dice que está mintiendo. Dice que no gana nada con mentir, con inventar, que tiene el respaldo de las transacciones que hizo con Tonka”.

Incluso, agregó que “él dice que tiene más antecedentes que no hace públicos, tiene un resguardo además de los documentos que había presentado que reafirman lo que él está diciendo”.

De esta forma, el Rey del Oro dejó claro que no le creyó nada a Tonka Tomicic en su primera aparición pública, dudando de la veracidad de su versión.