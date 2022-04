Sergio Rojas se defendió de las críticas que recibió por alocada fiesta en un hotel

Luego de recibir duras críticas por protagonizar un escandaloso momento en una fiesta dentro de un hotel, el panelista de Me Late Prime, Sergio Rojas, respondió a las críticas.

Según los dichos de varias personas, Sergio Rojas habría tomado copas de más en esta fiesta. De hecho, figuras como Raquel Argandoña dieron a entender que el periodista tiene problemas con el alcohol.

“Tiene un problema, que se trate. Si sigue haciendo lo mismo de hace 17 años quiere decir que tiene un problema que no asume”, dijo Raquel Argandoña sobre Sergio Rojas y su comportamiento en la mencionada fiesta.

Ante estos dichos, el mismo Sergio Rojas habló de lo que pasó en la fiesta. De esta manera, envió una rotunda respuesta a quienes lo criticaron.

¿Qué dijo Sergio Rojas por las críticas que recibió?

A través de sus redes sociales, Sergio Rojas hizo un potente descargo. “¡Oye hay gente que tiene mucha, mucha, pero mucha perso! Hoy día leyendo comentarios. No puedo creer que personas que hayan hablado de mí permitan por ejemplo que sus parejas no paguen pensiones alimenticias. Otras que tengan que pagar para poder tener amor al lado. Otros que son símbolos de promiscuidad, así suma y sigue”, inició el panelista de Me Late.

En esa línea, sumó: “O sea personas que están sentadas ahí hablando de mí, que han tratado de meterse en relaciones de otros… o sea, hay que tener mucha perso. Hay que ser muy cara de raja. Porque yo podré haberme tomado 30 mil copas de más. Podré haber no sé, bailado o haber hecho algo indecoroso según el manual de las buenas costumbres. Pero no soy ni una décima parte de todo lo tóxico o lo dañino que son ciertas personas”.

Al cierre de esta publicación, Raquel Argandoña no había respondido a estos dichos de Sergio Rojas.