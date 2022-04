Kike Faúndez se coronó como gran ganador de Aquí se Baila: “Pensé ¿por qué me invitaron?”

Se coronó como flamante ganador de Aquí se Baila. Kike Faúndez lo dio todo en el programa de Canal 13 y triunfó.

Y en el último capítulo se lució haciendo lo que más le gusta, bailar contemporáneo, su estilo favorito y con el que conquistó al público.

De hecho, fue la gente quien le dio el premio, ya que la elección fue por votación popular y dejó atrás a Jazz Torres y a Rodrigo Díaz.

“En un momento dudé, pasé por todo. Sufrí, me puse alegre, pero de verdad no lo esperaba. En un momento tuve, no sé si miedo, pero dudas. Y ahora todo es alegría, emoción”, dijo tras recibir el galardón.

Kike Faúndez y el apoyo en Aquí se Baila

El bailarín conversó con ADN.cl sobre su exitoso regreso a la TV, tras un exitoso paso por el reality Fama el año 2007.

“Yo hablaba con la gente de producción y pensé ¿por qué me invitaron?’. Yo era un desconocido quizás. Pero estoy muy feliz de volver, fue una apuesta la que hice y creo que fue la mejor opción”, indicó.

Incluso, habló sobre el hecho de que ganara un bailarín por sobre otros famosos. “Primó la profesión”, expresó.

Y agregó que “la danza contemporánea no sé si es mal vista en Chile, pero yo traté de llevarla a la televisión y de verdad estoy muy feliz. Esa fue siempre mi misión”.

De esta forma, Kika Faúndez ganó la primera temporada de Aquí se Baila, que ya trabaja a toda máquina en la que será su segunda parte también repleta de famosos.