“Realmente perturbadora”: Coreografía de Rodrigo Díaz en Aquí se Baila impactó por cruda puesta en escena

La recta final de Aquí se Baila está en llamas. Y el capítulo del miércoles presentó complejas coreografías, como la de Rodrigo Díaz.

Es que el bailarín decidió poner en escena el tema del femicidio. Y su baile terminó impactando a los televidentes.

Tanto que el nombre del ex Rojo se convirtió en Trending Topic, congregando diversas reacciones en la plataforma.

De hecho, la performance generó de todo, desde aplausos por su realismo hasta rechazo absoluto debido a lo que varios consideraron demasiado “brutal”.

Rodrigo Díaz y su shockeante baile

Al ritmo de un tango, el bailarín se la jugó junto a su compañera con una desafiante coreografía, bastante violenta a ratos.

Y esto desató a los cibernautas, que no quedaron indiferentes frente a la performance presentada en Canal 13.

“Entiendo que el arte debe provocar, pero el baile de Rodrigo Díaz y su compañera en Aquí se Baila es MUY violento que se exponga sin advertencia en vivo. Debe haber personas angustiadas con lo que les pudo gatillar lo visto. Cuánta educación de trauma nos falta como país”, dijo una usuaria.

En tanto, otra expresó que “la coreo de Betsy no me llegó, pero la de Rodrigo Díaz fue realmente perturbadora, me resultó desagradable que la bailarina tuviera que soportarla”.

De esta forma, el show de Rodrigo Díaz congregó los comentarios en Twitter, en el capítulo que antecedió a la gran final que se realizará la noche del jueves, y donde los finalistas son el mismo Ex Rojo, Kike Faúndez, Jazz Torres y Christian Ocaranza.