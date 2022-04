“Me metía a la pieza de ella”: Emeterio Ureta desclasificó apasionado romance con Paulina Nin

Fue una confesión inesperada. Emeterio Ureta estaba feliz de la vida hablando con Raquel Argandoña en su nuevo live de Instagram, cuando Paulina Nin salió al baile.

Es que el hombre contó que había mantenido una apasionada relación con la animadora, dando rienda suelta a sus sentimientos nada menos que en la romántica París.

De hecho, el empresario relató que todo pasó mientras la exfigura televisiva se encontraba cubriendo el Mundial de Fútbol 1998 para TVN.

Y ahí, el papá de Tita Ureta, se metía, a la mala, a vivir su affaire con la conductora, sin que nadie lo supiera.

Emeterio y su relación con Paulina Nin

“Yo llevé mi maletita y me metía la pieza de ella”, señaló muy coqueto Emeterio, indicando que había viajado hasta Europa porque “yo estaba enamorado de ella. La quería mucho”.

Y agregó que “el romance nació de una manera muy simpática: estábamos los dos ahí una semana, no sé por qué, y yo me quedé esa semana ahí (Reñaca). Y el día lunes un amigo mío, canchero, bien divertido, me dice ‘vienen unas amigas mías, tú tienes que venir, vamos a hacer una tallarinata”.

Ureta expresó que “Llegué allá y no tenía idea quién iba, a todo esto con la Paulina no habíamos hablado nada. Y estaba la Paulina con cuatro amigas. De nuevo nos vimos, entonces este gallo puso unos boleros de Luis Miguel, ‘oye, bailemos’, y en los boleros empezamos (sonido de besos). Y ahí nació el romance”.

Entonces, Raquel le preguntó si efectivamente nadie lo había visto los 21 días que permaneció con ella en París. “Sí cacharon. Carcuro me cachó, Livingston, pero muy simpáticos, ni un problema”, recordó.

Sin embargo, el romance no resultó del todo bien. “Había un espacio entre las tres y las seis de la tarde que teníamos para hacer nuestras cosas, intimidades, qué sé yo, y nos veíamos en ese momento. Y allá peleamos“, cerró Emeterio Ureta destapando así su desconocida relación con Paulina Nin.