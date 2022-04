Contó varias cosas en La Divina Comida. Simón Oliveros desclasificó detalles desconocidos de su vida en el programa de CHV.

El periodista incluso se animó a conversar de su tiempo cubriendo La Moneda. Una pega en la que vivió cientos de anécdotas.

Sin embargo, la más llamativa tuvo que ver con el expresidente Sebastián Piñera, con quien experimentó una insólita situación.

De hecho, su relato dejó impactados a los otros invitados del capítulo: Camilo Huerta, Karen Bejarano y la alcaldesa de La Pintana Claudia Pizarro.

Simón Oliveros versus Piñera

El reportero de Mucho Gusto indicó que “yo cubrí ocho años Moneda. Puedo decir a esa cámara que el Presidente Sebastián Piñera a mi me pegó un puntapié enojado, emputecido, porque hice una nota que se había equivocado”.

Y agregó que todo pasó cuando el exmandatario estaba en Temuco y “dijo el ‘famoso cantautor Víctor Parra’ y nada que ver, era Víctor Jara. Y le hice una nota que lo repetía y lo repetía”.

Entonces, tras esto, se lo encontró. “Teníamos una buena relación, estrecha, así como cotidianeidad. Y pasa por el lado y me dice ‘buena la nota’ y me pega un puntazo. Así que señor Piñera, usted me pegó”. soltó.

Incluso, Simón Oliveros señaló que tanta buena onda tenían con Sebastián Piñera que “una vez me dice ‘¿qué está viendo?’ y yo le digo El patrón del mal (…) ‘La quiero ver’, me dice, y yo saco de mi bolsillo el pendrive. ‘Acá está, presidente, véala’. Así que si hay alguien que le enseñó a ver El patrón del mal a Sebastián Piñera fui yo, no me echen la culpa”.