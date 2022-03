Quedó al medio: Rocío Marengo contó cómo lleva el tenso término de Jean Philippe y Pamela Díaz

No es fácil. Rocío Marengo empezó a trabajar con Jean Philippe Cretton y justo se acabó la relación del animador con Pamela Díaz.

Un hecho que complicó a la argentina, que es una de las mejores amigas de La Fiera y también ha hecho buenas migas con el rubio.

Por eso, Marengo habló de su presente como “jamón del sánguche” en LUN. Y ahí reveló cómo lo ha pasado con este tenso quiebre.

“Es muy difícil mi situación, porque trabajo con Jeanphi, pero Pame es mi amiga, la quiero, la voy a apoyar siempre”, señaló.

Rocío Marengo y el término de Cretton y Pamela Díaz

La rubia indicó que “yo no me meto. Ni para un lado ni para el otro” y que tampoco lleva “cuentos” de lado y lado.

De hecho, indicó que si uno le pregunta por el otro “no me meto y guardo silencio. Esa es mi filosofía, en las parejas uno no se puede meter porque cada uno sabe. En general, cuando mis amigas tienen problemas, no me meto, porque después ellos se arreglan y uno queda mal”.

Y agregó que “son los dos excelentes personas, pero bueno… me mantengo al margen y estoy contenta por trabajar con Jeanphi y orgullosa de mi amiga Pame. Esto nunca me había pasado”.

Finalmente, Rocío Marengo se manifestó sobre una posible reconciliación de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton: “Me gustaría que los dos estuvieran felices, los dos se lo merecen. Se merecen ser felices, no sé si juntos o separados. Eso lo verán ellos”.