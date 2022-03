Estaban analizando la derrota de La Roja ante Brasil. Entonces, un particular cruce se dio entre Fernando Solabarrieta y los exseleccionados Mauricio Pinilla y Jean Beausejour.

Resulta que el periodista no encontró nada mejor que hablar de las ganancias que generó la Generación Dorada en sus mejores años, en los cuales se convirtió en bicampeón de América.

“¿Qué plata llegó y dónde llegó? Llegó a los premios de los jugadores, ojo con eso”, dijo el reportero, a lo que de una los exfutbolistas, que formaron parte de ese equipo, respondieron con furia.

“No, no, no, no. Fue un porcentaje ínfimo y súper ganable y merecido. No fue más del 10 por ciento”, le dijo el Bose, mientras Pinigol contestó con cifras en mano.

“Pedimos todos los contratos publicitarios que entraban a la ANFP, para saber qué porcentaje nos llevábamos de los premios. Y créeme que no era más del 10 por ciento. ¿Y esa plata dónde está? ¿Dónde está el 90 por ciento? Eran millones y millones de dólares los que entraban”, dijo.

Beausejour lanzó que “la diferencia es que veníamos a jugar por la selección, nos pegábamos viajes de una semana concentrados y si no ganabas un partido te llevabas cero. Y la ANFP se llenaba los bolsillos, no sé si los dirigentes”.

El round de Solabarrieta, Pinilla y Beausejour

Entonces, Fernando respondió que “los premios pactados para llegar a Rusia llegaban a 18,5 millones de dólares. Si eso es el 10 por ciento, ¿es que Chile ganó 185 millones de dólares en las eliminatorias? No sé…”.

“18 millones de dólares eran si llegábamos al Mundial. ¿Por qué la ANFP ganaba dinero independiente de que nosotros ganáramos o perdiéramos?. Éramos actores principales. Resulta que nos jugábamos el resultado. Un pozo era por resultado, uno que se jugaba en la cancha y otro por evento. Entonces esos 18 millones de dólares nunca se llegaron a concretar porque Chile no llegó al Mundial”, le contestó Jean.

La situación no se detuvo ahí. Y Solabarrieta manifestó que “la plata en premios no era menor para los jugadores. ¿Merecido? Merecido. Pero eran altísimos. Cuidado, que en esta pasada en el arreglo de premios hubo que sacar plata del fútbol joven para acordar los premios con el plantel de honor. Está bien, muy merecido, pero digamos las cosas como son”.

Esto, molestó a Mauricio, quien arremetió con todo: “querido amigo, te quiero mucho. Pero estás totalmente desinformado. Eso no es así. Jean Beausejour y yo formamos parte de esa comisión negociadora de premios. Tuve en la mano los contratos”.

De esta forma, Pinilla y Beausejour pararon en seco a Solabarrieta, en un tenso momento que se pudo ver por las pantallas de ESPN, donde todos son actualmente comentaristas.