“¿Tiene que ser un gobierno ‘descorbatado’?”: La pregunta de Roberto Cox que sacó ronchas en redes

Mucho se ha aludido por estos días al uso o no uso de la corbata, luego de que Gabriel Boric decidiera no utilizara en los actos más oficiales. Y por eso, en TV, varios rostros como Roberto Cox han analizado la decisión.

En eso estaban la mañana de este sábado en CHV Noticias, cuando el periodista decidió hacer una alusión al respecto que generó de todo en redes sociales.

Es que la figura de las noticias estaba observando desde el estudio cómo arribaban todos los ministros y subsecretarios a La Moneda.

Y ahí, el reportero interrogó a su compañero en terreno y le preguntó “oye la gran mayoría de ministros no usa corbata, fiel al estilo que ha querido imponer Gabriel Boric (…) ¿ha habido alguna petición del mismo Presidente a que tiene que ser un gobierno ‘descorbatado’?”.

Roberto Cox y su comentada interrogante

Así, apenas lanzó esto en pantalla, su colega le manifestó que “yo creo que va a quedar a criterio, no me imagino que la libertad sea tal de poder venir en short y polera a trabajar. Pero una cosa es no usar corbata y otra cosa es venir en hawaianas”.

Y agregó que “va a ser menos formal de lo que estamos acostumbrados probablemente”, siguiendo con su despacho.

Roberto Cox: “Oye la gran mayoría d ministros no usa corbata, fiel al estilo q ha querido IMPONER G Boric (…) ha habido alguna petición de ser un gob “descorbatado”? Periodista: “Me imagino q es criterio, no creo q vengan a trabajar en short y polera” Criterio periodístico. pic.twitter.com/tI4P985f6i — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) March 12, 2022

Sin embargo, la pregunta de Cox no pasó colada en redes sociales, donde varios empezaron de inmediato a comentarla y lo convirtieron en Trending Topic.

"El tema de la corbata no tiene importancia alguna" dice @CoxRobertoCox pero cada 5 minutos habla de la corbata… #CHVNoticias — Papihuesos (@Papihuesos) March 12, 2022

Oye @CHVNoticias digan al insoportable y desagradable de Roberto Cox, que NO es "Gabriel Boric", es el Presidente Gabriel Boric, que se UBIQUE

Y por favor que vuelva Rafa Cavada#CHVNoticias — 🦊 Maria Elena Patipelá 🌳🌳🌳 NO A DOMINGA (@marylen61) March 12, 2022

Que weon más desagradable que es Roberto Cox — Vale 🌳🌈 (@gualesita) March 12, 2022

@CoxRobertoCox cuál es la obsesión de la corbata? Eso hará mejor gobierno? No es de base como la modulación de un periodista — Quintralita (@CatadelosriosL) March 12, 2022

De esta forma, Roberto Cox se ganó una vez más varias críticas en las plataformas tuiteras, donde a muchos no les gustó que se siguiera hablando de las comentadas corbatas.