Irina Karamanos, criticada y alabada por su look: Twitter se dividió por particular detalle de su atuendo

Fue lejos una de las más esperadas. Todos querían ver en el Cambio de Mando a Irina Karamanos, la flamante Primera Dama.

Es que la polola de Gabriel Boric congregó las miradas y nadie quería perderse el outfit elegido para tan importante ocasión.

Un look que constó de un traje tres piezas en color verde ciprés, con blazer, una especie de gillet y pantalones cigarette con pinzas, creación de la diseñadora nacional Wendy Pozo.

De hecho, esta elección sacó aplausos, ya que no sólo lució de lo más elegante y ad hoc a la ocasión, sino que además su atuendo era de confección nacional y sustentable. Todo un acierto.

De esta forma, la flamante Primera Dama conquistó con su propuesta estilística. Eso sí, no del todo, ya que hubo un detalles que generó el debate.

Los zapatos blancos que la antropóloga y socióloga usó para complementar su tenida generaron de todo en el cibermundo.

Esto porque, para muchos, este tipo de calzado estaba un poco out, e incluso varios lo encontraron derechamente “horrible”.

Fashion&Politica🌳 #redcarpet🌳 Mi gran critica hasta ahora: zapato blanco no, no, no, nunca! Solo para panader@s y para señoras de la Cruz Roja en dia de desfile. Y en los bailes nortinos, quizas

— Juana Rivers (@Juanarivers) March 11, 2022