“Sé que la sostuvo”: Carola de Moras reveló inédito secreto de la relación entre Tonka Tomicic y Felipe Camiroaga

El Buenos Días a Todos cumplió 30 años en pantalla. Y en TVN decidieron invitar a la celebración a varios exrostros del programa, como Carola de Moras.

La animadora, que fue parte del matinal y condujo junto a Felipe Camiroaga, reveló varios secretos de su época en el canal estatal.

Por ejemplo, contó cómo arribó a liderar el franjeado. “Yo tuve la fortuna y suerte de estar en mi casa mirando el matinal, a que me llamen por teléfono a venir a hacer una nota y a los meses ser la animadora. Hasta el día de hoy no me lo creo, yo creo que estaban chiflados, súper mal de la cabeza”, dijo.

Y también habló de Felipe. “Era algo tremendo estar con Felipe Camiroaga y aprender de su sencillez y su generosidad. Fue una gran escuela porque aprendimos a hacer una tele más sana y limpia con mucho menos ego, quizás, y también menos dividida. Mucho más lineal en un concepto de ser más proactivo, yo lo pasé increíble”, comentó.

Carola y la relación de Camiroaga y Tonka Tomicic

De Moras expresó que trabajar con el extinto Halcón de Chicureo “fue una súper experiencia. Me tocó estar con un grande, el mejor para mí hasta el día de hoy, con todo el respeto que se merecen los animadores que hay”.

Incluso, la figura se dio tiempo para contar otras infidencias, comentando incluso el paso de Tonka Tomicic por el programa.

“(El ‘Buenos días a todos’ es) Donde nació Tonka Tomicic, donde se desarrolló, donde aprendió, y yo creo que fue muy inteligente, porque agarro todas las herramientas de estos grandes maestros”, lanzó.

Y agregó que “también de un gran compañero que yo sé que la sostuvo, la apañó, le aporto todo y más para que ella sea la gran animadora que ha sido”.

De esta forma, Carola de Moras desclasificó esta inédita confesión sobre la relación de Tonka Tomicic y Felipe Camiroaga, a 30 años del debut del Buenos Días a Todos en pantalla.