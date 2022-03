Una nueva emisión de Aquí se Baila, el estelar de danza de Canal 13, tuvo lugar este lunes, 7 de marzo, con un tenso momento protagonizado por el animador Sergio Lagos y la integrante del jurado, Fran García-Huidobro.

Un duro intercambio de palabras ocurrió frente a las cámaras, dejando a todos en el estudio de Aquí se Baila con la boca abierta.

Todo ocurrió luego de que se presentara el bailarín Iván Cabrera con Fran Cepeda. Allí, Sergio Lagos le hizo una pregunta a la bailarina.

“Fran, ¿Tú crees que tu compañero mantendrá la actitud positiva hoy si es que el jurado hoy los evalúa de manera negativa?”. Esto desató la inmediata reacción de Fran García-Huidobro.

El cruce de Sergio Lagos y Fran García-Huidobro en Aquí se Baila

La interrupción de la Dama de Hierro en Aquí se Baila fue tajante: “Creo que el segundo capítulo le dije yo a usted que si me decía Francisca no éramos amigos. No diga mi amiga Francisca. Diga la jurado Francisca”.

Sergio Lagos no tardó en defenderse: “Por eso dije ‘García-Huidobro’. Lo pegué de inmediato”.

“No tiene nada que ver. Le agradezco mucho que diga mi apellido como es. Porque ese es mi apellido de mi padre. Tengo otro, el de mi madre. Pero si usted no me dice Fran, no somos amigos“, sumó la jurado de Aquí se Baila.

Sergio Lagos intentó explicarle que él se refería a Fran Zepeda y no a la Dama de Hierro. “Si usted me disculpa… ahora, yo quiero sólo pedirle amiga mía un segundo…”. “Es que no somos amigos”, reiteró la jurado.

“Mi pregunta no iba en esta oportunidad para usted, iba para esta otra señorita Francisca”, insistió Sergio Lagos.

Esta no es la primera vez que ambos mantienen este tipo de diálogos en Aquí se Baila. De hecho, las “tensas” conversaciones forman parte de su dinámica en el programa de Canal 13.