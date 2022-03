Hace rato Mauricio Isla lo está pasando bien con su nueva conquista, Thati Lira. Sin embargo, el nombre de Gala Caldirola siempre resuena a su alrededor.

De hecho, hace algunos días, en Me Late, la periodista Mariela Sotomayor manifestó que la española, tras terminar con Iván Cabrera, estaría pensando en una posible reconciliación.

“Dicen por ahí que están un poquitito más cerca que antes y a la Gala le estaría rondando en su cabecita la idea de darse una segunda oportunidad”, lanzó la reportera.

No obstante, en el mismo programa de TV+, otro de sus panelistas acabó completamente con aquella ilusión, ya que contó que el futbolista estaría pensando dar un importante paso con su más reciente pareja.

Mauricio Isla, enamorado

Así, Luis Sandoval manifestó que el Huaso no tendría ni una intención de dar un paso atrás con su corazón, sino sólo avanzar con la bailarina.

“Me dicen y me confirman que Mauricio Isla estaría en planes de irse a vivir junto a Thati Lira que es su actual pareja. No hay planes de matrimonio, sin embargo me dicen que está tan enamorado de Thati Lira que no hay posibilidades de un regreso (con Gala)”, indicó.

Y agregó que “no hay posibilidades por parte de Mauricio porque está tan enganchado de esta chiquilla que ya no ve a Gala como su amor”.

De esta forma, Mauricio Isla le habría cerrado completamente la puerta a Gala Caldirola y sólo estaría pensando en su futuro con Thati Lira. ¿Qué pensará la española?