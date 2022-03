MILF está con todo esta temporada. Y Claudia Conserva sigue liderando el programa que, por estos días, ha otorgado llamativas declaraciones.

Primero, hace unos días, invitaron a Pollo Valdivia a hablar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y ahí, Francisca Conserva, su cuñada y parte del panel, le hizo una controvertida pregunta.

“Los gasoductos vienen desde Rusia… ¿Un gasoducto es que atacan con gas?”, lanzó la hermana de la conductora, ante lo que el conductor sólo le respondió “no, ridícula”.

Y ahora, los dardos apuntaron a la mismísima líder del espacio, en una especie de venganza de su familiar, quien la expuso delante de todos.

Conserva versus Conserva

Así, la conversación partió porque Aranzazú Yankovic reveló que para el pasado 18 de septiembre Claudia le prestó un pinche de flor para estar ad hoc a las celebraciones patrias, el cual se olvidó de devolver en el estudio.

“Me iba en el ascensor y Claudia Conserva me grita ‘Aranza‘ para pedirme el pinche, como si fuera una joya… de verdad no me lo quería robar”, dijo.

Conserva indicó que “sí, soy así… O sea, regalo muchas cosas, pero, por ejemplo, con el tema del encendedor que también estoy chata, lo presto y digo ‘devuélvemelo’, porque siempre hay alguien que se lo mete al bolsillo”.

La actriz le comentó que “uno no puede ser egoísta con eso… porque eres súper relajada, pero con ese pinche no sé qué pasaba”, a lo que la animadora contestó que era porque había sido de alguien importante.

“Mi tía antes de morir pidió que le pusieran ese pinche cuando la enterraron. Y se nos olvidó, y dije que iba a guardarlo por el resto de mi vida y te lo presté, entonces si hubieses perdido ese pinche habría sido muy grave”, contó.

Entonces, Fran Conserva no encontró nada mejor que seguir echándola al agua. Y relató que “hicieron un carrete, organizado por mis hermanos, en mi casa, que yo no la quería prestar… En un momento, tuve un problema de salud y me tuve que ir a recostar… y escucho a lo lejos que Claudia dice: ‘Uy, estas bebidas que sobraron las traje yo (eran de 1,5 litro)’, y mi mama diciéndole ‘pero déjalas’”.

Finalmente, Claudia Conserva se salió con la suya. “Ya, soy lo peor, soy una rata tacaña”, señaló muerta de vergüenza.