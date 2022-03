Siempre fue el rostro, el animador de los programas. Sin embargo hoy, Lucho Jara no es quien está al mando de Talento Rojo, sino que es parte del estelar desde otro rol.

Uno donde ahora le toca ser jurado, evaluando a cada uno de los participantes y completando un trío con Catherine Fullop y Nicole.

El cambio, lejos de tenerlo complicado al no estar liderando un proyecto, lo tiene feliz. Y de eso conversó en exclusiva con ADN.cl.

“Siempre estuve en primera línea, con una carrera como conductor maravillosa, con proyectos increíbles, con programas que han llevado mi nombre, con programas de entrevistas, con matinales, entonces quizás no era el momento no más. Y yo creo que ahora sí, llegó el momento, estoy disfrutando mucho, estoy en una parada distinta, por eso digo que nada es casualidad y que todas las cosas se dan en el momento en que tienen que darse”, lanzó de entrada.

Un Lucho Jara renovado y contento

Es que luego de estar mucho tiempo sin pantalla, recordemos que tras su adiós al Mucho Gusto siguió ligado a Mega sin propuestas en carpeta, el cantante al fin parece estar pasándolo bien.

Se te ve bien, muy contento Lucho, radiante…

¿Se me nota radiante? Mira, todo fluye en momentos de la vida cuando tienes la libertad de decir dónde quieres estar, con quién o cuándo, producto del privilegio de sentirse libre, que es una condición muy difícil de ganar, porque el miedo a veces nos supera. Pero yo hice un trabajo conmigo de perder el miedo y soltar, y eso me tiene muy contento.

¿Estás al fin pasándolo bien en TV?

Yo he aprendido a vivir mi vida… he hecho un tránsito maravilloso, he aprendido a vivir. La televisión es un trabajo que quiero, la música la he echado mucho de menos, pero lo más importante es que me he dado el tiempo de aprender a vivir, que uno no tiene fecha de vencimiento. Y eso me hace sentir muy libre.

Justo venías de un periodo medio oscuro tras lo de Mega… ¿esto llegó como una luz?

Yo solo sé que estoy aquí porque quiero estar. Y espero ver el programa y que lo que yo vea de mí no sea importante, quiero que el programa sea contundente. He estado muchos momentos en mi vida donde he tenido que decir cosas que no son. Todo el mundo dice sí, no digas esto. Uno tiene que transar, estar en trabajos donde no quiere estar. Y yo creo que hay un momento en la vida donde ya no ya, si tienes la posibilidad de elegir dónde, con quién, cómo y cuándo, hazlo. Y yo tomé esa decisión muy libremente y estoy muy agradecido de haberla tomado.

Eso sí, Jara agregó reflexivo que “tengo una súper linda mirada de las cosas que he hecho también. Cuando yo hice el matinal con la Kathy Salosny, fue un proyecto extraordinario. Sería súper malagradecido si dijera que en esa época no lo pasé bien, porque lo pasé súper bien. Cada tiempo tiene su espacio y la vida es oscilante, hay veces que uno está mejor y otras veces que no, y ahora yo lo estoy pasando súper bien”.

¿Y este rol como jurado, qué tal?

Me encanta. Hay una cosa bien particular que hablaba con mi esposa, que me hizo ver que yo he visto a mucha gente cantar en mi academia de canto. ‘Tú has sido jurado toda tu vida’, me dijo. Y eso no lo había pensado así. Incluso en el programa me han dicho: yo fui a su academia. Quizás es algo que hice inconscientemente y bueno, ahora lo hago en televisión.

¿Vas a ser el juez más malvado del programa?

No… quizás sí soy el más estricto. Pero es porque yo soy objetivo, me gusta decir las cosas, bien, pero decirlas.

Mucho se habla de tu ego, ¿cómo llevas eso en esta nueva faceta?

Mira, me pasa que cuando yo entro a un lugar solo recibo cariño, yo no hago nada, soy como soy. Entonces no puedo decir ‘no hablen de mí’. A mí me gusta hacer bien mi pega, me gusta estar bien vestido, empatizar con la gente. Pero no sé cómo tendría que hacer para entrar por la puerta de atrás.