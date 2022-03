A varios no les gustó. Talento Rojo logró encantar a una parte de la audiencia, quitándole rating a Aquí Se Baila de Canal 13. Sin embargo, en redes algunos manifestaron todo su malestar.

Es que el estreno del programa de talentos dejó a los fanáticos desilusionados, ya que no encontraron en éste ni un elemento del Rojo de antaño.

Esto porque varios esperaban que el espacio fuese una nueva versión de aquel proyecto que nació el año 2002 de la mano de Rafael Araneda.

Y es que si bien el mismo conductor sigue a cargo, junto a María Luisa Godoy, lo que se presentó el lunes en TVN era más bien un símil de producciones como Got Talent o Talento Chileno.

Las críticas a Talento Rojo

Así, los cibernautas criticaron la puesta en escena. “Me da la impresión que el nombre del programa fue solo para el enganche porque de Rojo, poco tiene”, dijo un usuario de Twitter.

Me da la impresión que el nombre del programa fue solo para el enganche porque de Rojo, poco tiene. #TalentoRojoTvn — Herbert (@unknown_signall) March 1, 2022

Mientras, otro expresó que “si no hay clan, musicales, ranking, capilla, fila de eliminación, voz en off diciendo ‘llegó el momento’, esto no tiene brillo”.

Si no hay clan, musicales, ranking, capilla, fila de eliminación, voz en off diciendo llegó el momento , esto no tiene brillo #TalentoRojoTVN — Carlos C. Ovalle  (@Caco_Vip) March 1, 2022

En tanto, otros fueron muy duros. “TVN teniendo un formato original como #Rojo y reconocido por el público lo transformaron en la copia de un formato internacional como Got Talent, perdiendo toda identidad”, cuestionaron.

TVN teniendo un formato original como #Rojo y reconocido por el público lo transformaron en la copia de un formato internacional como Got Talent (Talento Chileno) perdiendo toda identidad #TalentoRojoTVN — Tevitos (@TevitosCL) March 1, 2022

Sin embargo, hubo otros que trataron de tomárselo con humor y aprovecharon de lanzar sus dardos con divertidos memes.

Esta wea de formato no es rojo 😑 #talentorojotvn pic.twitter.com/UGLL8AfywG — Bárbara 🙊 (@de_barbaridad) March 1, 2022

Yo esperando ver el Rojo de antes 😔😒.#TalentoRojoTVN. pic.twitter.com/h7eLMHPM72 — Tamara Toro 🌳✊🏻 (@Tj_Toro9) March 1, 2022

Yo viendo que rojo parece "got talent" y no rojo de la gen18 xd#TalentoRojoTVN pic.twitter.com/OnhPEvh3hW — Sofi (@babyshaaark97) March 1, 2022

Puse el tvn de sapa para cachar el formato y que fome si no es competencia con bailarines y cantantes, con capilla y hueas para que nos agarremos de las mechas defendiendo a nuestros fav aquí en tw como en el 2018. #TalentoRojoTVN pic.twitter.com/X6wSBbKVno — Camiღ (@Kalphanker) March 1, 2022

De esta forma, si bien a algunos les encantó Talento Rojo, otros expresaron su pesar al no ver en pantalla algo de lo que recordaban de un espacio que conquistó a la teleaudiencia y del que salieron grandes figuras del canto y del baile. ¿Qué les pareció?