Denise Rosenthal cosechó moras y el video es viral en TikTok

La cantante chilena Denise Rosenthal tiene una gran popularidad en sus perfiles de redes sociales, incluido TikTok, donde ya suma más de un millón 600 mil seguidores.

Por ese motivo, cada video que publica Denise Rosenthal en su cuenta de TikTok no tarda en volverse viral, como pasó recientemente con un particular y culinario clip.

Denise Rosenthal mostró una increíble cosecha de moras, así como todo el proceso para convertirlas en una deliciosa mermelada:

En el clip, Denise Rosenthal muestra desde que recogen las moras, algo a lo que definió como “felicidad” y “lo mejor de esta temporada”. Y finaliza probando la rica mermelada en la que las convirtió.

“La hice sin azúcar”, advierte Denise Rosenthal en el video de TikTok. También informó a sus seguidores que “igual hay para todos los gustos. Con chía y sin chía”.

Video de Denise Rosenthal se volvió viral en TikTok

El clip no tardó en generar reacciones entre los seguidores de la cantante nacional en la popular red social de videos virales. Al cierre de esta nota, el clip superaba los 44 mil 900 reproducciones. También, tenía más de 4 mil “likes” y varios comentarios.

“Lo malo es que te va a durar poco sin tener un conservante… el azucar ayuda a conservar! No le doy mas de una semana en el refri /:”, dijo una seguidora de Denise Rosenthal. La cantante chilena no tardó en contestarle: “Nop, porque la guardé en frasquitos, cerrados al vacío. Y se conservan de 3 a 4 semanas. No hice mucha tampoco, por lo mismo. En el refri duran amor”.

“Que linda que eres Deniis🥰”. “Hermosaaa🥰🥰🥰🥰”. “Jajajajaja te AMOOOO”. “Lo mejor 👌”. “Hola Denis te quería decir que te quiero mucho y te fui a ver cuándo fuiste a cantar a Castro, me quería sacar una foto contigo pero no puede <3”. “Recuerdo clarísimo cuando mi mami me pasaba un vasito blanco desechable para que yo fuera a sacar las moritas que ella disfrutaba solo lavándolas🥰🥰”. Esos fueron otros de los comentarios que recibió.