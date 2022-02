Comunicó la situación a través de sus redes sociales. Nicole Hernández, una de las bailarinas de Aquí Se Baila, contó por qué ya no seguiría en el programa.

La joven expresó en un largo texto en sus redes sociales los motivos que la llevaron a decir adiós al estelar de Canal 13.

Uno donde se desempeñaba como pareja del actor Emilio Edwards y donde habitualmente recibía buenas calificaciones.

Sin embargo, la cosa no era para nada color de rosa, según manifestó en su cuenta de Instagram, donde sorprendió con una inesperada denuncia.

Aquí Se Baila y su nueva baja

Así, Nicole comentó de entrada que “para las personas que me preguntan porque ya no estoy en Aquí Se Baila, decirles que agradezco mucho que me pregunten, no fue una decisión fácil”.

Y agregó que “me sentí pasada a llevar varias veces en forma personal y como mujer. Solo quiero que sepan que ahora estoy bien. Todo lo que les cuento es mi sentir y por sanidad mental preferí no seguir bailando donde me sentía incómoda”.

La ex Rojo contó que “preferí mucho tiempo cuidar mi trabajo y normalizar actitudes que simplemente no aguanté más”.

Luego, expresó sus “no hablé antes porque me cuesta hablar del tema… gracias infinitas a todos los que se preocuparon por mi salida abrupta”.

De esta forma, Aquí Se Baila vive una nueva baja, donde Nicole no quiso ahondar mayormente pero sí dejó claro que habría vivido una situación nada de positiva en el exitoso espacio de Canal 13.