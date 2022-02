Fue una noticia inesperada. Angélica Castro le dijo adiós a Aquí Somos Todos y lo informó vía sus redes sociales.

La rubia comunicó en su Instagram la abrupta decisión que tomó Canal 13, luego de sólo unos meses conduciendo el espacio junto a Sergio Lagos.

“Hoy termino mi día con el corazón apretado pero cargado de gratitud y amor hacia cada uno de los que fueron parte de mi viaje con el programa Aquí Somos Todos, ‘mi familia’ como lo dije muchas veces de corazón”, fue lo primero que escribió.

Y agregó que “siendo hoy 24 de febrero y al ser comunicada por Canal 13 que aún no tienen definida la conducción del programa, debo seguir avanzando con mi futuro personal y proyectos laborales. Hoy tanto Canal 13 como yo, quedamos en libertad de acción”.

¿Angélica Castro reemplazada por Nacho Gutiérrez?

Aquí Somos Todos por el tiempo y los logros que conseguimos en favor de cientos de personas. Infinitas gracias a toda la comunidad maravillosa del AST, familias, empresas, y cada uno de ustedes que nos acompaño día a día apoyando este maravilloso programa que transforma realidades”. Así, la conductora continuó diciendo que “agradezco a cada uno de los amigos y compañeros delpor el tiempo y los logros que conseguimos en favor de cientos de personas. Infinitas gracias a toda la comunidad maravillosa del AST, familias, empresas, y cada uno de ustedes que nos acompaño día a día apoyando este maravilloso programa que transforma realidades”.

Luego, señaló que “por mi parte seguiré ligada a proyectos sociales a través de mis redes y de las fundaciones con las cuales trabajo día a día. Aquí como siempre para ustedes!! Vamos por más. Hasta la próxima”.

La salida de la blonda se da justo en medio de los rumores de que Nacho Gutiérrez podría llegar a hacerse cargo del espacio solidario.

De hecho, en Me Late hace unos días aseguraron que el animador arribaría a Canal 13 y él mismo dio unas declaraciones al programa Tu Conexión Matinal, donde indicó que “si tú me preguntas un programa de servicio, me encantaría formar parte porque es lo que hago yo medio día de mi vida, todos los días me dedico a eso”.

De esta forma, Angélica Castro ya no sigue al mando de Aquí Somos Todos de cara a marzo, mes en que se presentaría una nueva y renovada temporada.