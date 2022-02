En el incansable compromiso del Ciudadano ADN con el acontecer regional, conversamos acerca del Festival Elquino 2022, el que conmemora un nuevo aniversario de San Isidro de Vicuña, junto al alcalde de la comuna, Rafael Vera.

“Con mucha alegría recibimos 201 años desde la fundación de la comuna. Creo que puedo decir y representar a muchos vecinos, que estamos orgullosos del pasado de Vicuña, pero también del presente. Nuestra comuna pasa una situación bastante positiva. Se ha instalado como una de las comunas más turísticas de Chile y se ha generado como un polo de desarrollo económico que no existía”, comenzó diciendo el jefe comunal.

En línea con lo anterior, Vera agregó que “el Carnaval Elquino es parte de la celebración del aniversario, que finaliza justamente el día 22 de febrero”.

El paso de Dino Gordillo por el Festival Elquino 2022

Durante la jornada del día 19 de febrero, Dino Gordillo se subió al escenario momentos después de enterarse del lamentablemente fallecimiento de su hijo.

La situación fue dada a conocer a través de redes sociales por el mismo Rafael Vera, quien escribió en su cuenta de Twitter que “Dino Gordillo recibió la peor información que un padre puede escuchar, la muerte de un hijo, me llamo y fui a acompañarlo y le ofrecí que no actuara y me indicó que de todas formas lo haría por su hijo”.

“Lo de Dino tiño de amargura este aniversario. Nos demuestra que uno no tiene la vida comprada. Uno cree que la vida funciona en la lógica de uno, que con toda la tristeza se van nuestros padres, después nos vamos nosotros y después partirán nuestros hijos. Y cuando ocurre algo diferente la verdad es que debe ser el golpe más brutal que reciba un ser humano: que uno de tus hijos parta”, reflexionó el alcalde de Vicuña.

Una presentación que podría haber sido otro día

Por otra parte Vera narró que originalmente el humorista iba a presentarse el día viernes, pero que por una situación de aforos le preguntaron si estaba la posibilidad de participar el día sábado.

“Ya nos había dicho que no hace un tiempo atrás, y en esta oportunidad nos dijo que él tenía un concierto que se había postergado para mediados de marzo, por lo cual no tendría ningún problema de actuar el día sábado. Tal vez le habría tocado estar en su ciudad en esta triste situación si no hubiera sido tan gentil de cambiar la fecha y de actuar el día sábado”, explicó.

“Creo que Dino Guzmán es un gigante, un hombre que ama a su familia como creo que la mayoría la amamos, pero que en un momento quiere cumplir su compromiso y cree que es lo mejor que puede hacer por su hijo: ayudar a los demás”, aseguró el jefe comunal, quien también reveló que el artista le hizo una donación a la Municipalidad de Vicuña de sillas de ruedas y que incluso le regaló 100 mil pesos a un artista local luego de enterarse de que iría a participar en un concurso de televisión.