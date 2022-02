“Un ángel más para el cielo”: murió Fabiana Daller, figura icónica del transformismo chileno

Las transformistas de Chile están de luto: durante esta jornada se conoció el fallecimiento de Fabiana Daller, destacada figura del ambiente, conocida como “La Cuica del Transformismo”.

La artista era recordada por una frase viral que permanece en la memoria colectiva de la comunidad LGBTIQ+. “Yo no me hago la weona, yo tomo harto, pero creo que aunque tú tomes, la elegancia, la clase, los valores, no se pierden”, dijo alguna vez.

Fabiana Daller estuvo promocionando shows en los locales del Holding Divas. “Lamentamos el triste y repentino fallecimiento de nuestra querida Fabiana Daller, quien compartió gran parte de su carrera junto a nuestro Holding Divas. Un abrazo y un beso al cielo para nuestra querida amiga, compañera, y para muches, maestra y consejera“, escribió la cuenta del recinto nocturno.

Hace apenas dos días había compartido su última publicación en Instagram, en la que aparecía con una imagen sonriente. Según ella misma relató en el programa La Divina Comilona, del canal de YouTube Femme, en marzo de 2021 tuvo una trombosis en el estómago y estuvo en tratamiento. De hecho, no podía tomar alcohol.

El fallecimiento de Fabiana Daller generó una serie de reacciones en la comunidad LGBTIQ+ y distintos seguidores expresaron su pesar.

Falleció Fabiana Daller 🥺, icónica transformista chilena, dueña de una clase y elegancia inigualable. – “Yo no me hago la weona, yo tomo harto, pero creo que aunque tú tomes, la elegancia, la clase, los valores, no se pierden”. Vuela Alto Fabiana 🕊 pic.twitter.com/eTMaS7lCYb — Matias 🏳️‍🌈 (@matignaciom_) February 18, 2022

Te extrañaremos Fabiana Daller <3

Una tremenda pérdida para el ambiente cola. https://t.co/r77taUEyLv — NoEstoyCreici (@noestoycreici) February 18, 2022

Un beso al cielo a una grande del transformismo chileno 💕 @FABIANADALLER pic.twitter.com/1bJZxlWev0 — Miguel🏳️‍🌈 🇨🇱 🌳 (@ErestuFaloon) February 18, 2022

Que tristeza lo de Víctor, conocido en el mundo transformista como Fabiana Daller; lo conocí muchos años atrás; recuerdo que aceptó inmediatamente ser parte del show de inauguración de un bar cola que tuve hace mil años. Un gran artista y mejor persona a mí parecer. Una pena. — Pancho_ 🌳🌈🇨🇱🏳️‍🌈🌳 (@elp_ancho) February 18, 2022

Ojalá no siga la especulación sobre motivos de la muerte de Fabiana Daller. Ella estaba en un tratamiento médico hace rato poniendo todo de sí.Esto lo comentaba 3 semanas atrás. Se veía motivada de llevar bien su vida hoy. Besitos pa arriba🌹 pic.twitter.com/6R3BAEp01Y — Juanitominiño (@Juanitonomah) February 18, 2022