¡Por una nude! Ex Masterchef perdió su cuenta en Instagram por apoyar de sensual forma a Gabriel Boric

La campaña de Gabriel Boric tuvo de todo. Incluso, algunos que se la jugaron con las llamadas nudes, fotos sin ropa a las que adhirió la ex Masterchef Pachara Poonsawat.

La joven se entusiasmó a tal nivel con que el magallánico llegara a la Moneda que, sin pensarlo, decidió compartir el registro a Instagram.

Sin embargo, la red social la castigó. Y lo hizo a tal punto que la pobre perdió todos sus registros en la plataforma.

La mala experiencia hizo que la también cantante tuviese que crearse una nueva cuenta, y así partir de cero, no sin antes lamentar lo ocurrido.

Masterchef y su jugada por Gabriel Boric

“Instagram borró mi cuenta por una nude por Gabriel Boric”, contó Pachara a ADN.cl desde Nueva York, ciudad donde vive actualmente.

La excocinera detalló que “antes de la elección del domingo 19 de diciembre, yo estaba en un hilo, al igual que muchos chilenos que apoyábamos el estallido social y a Boric. O más bien dicho, no apoyando a José Antonio Kast. ¿Iba a salir o no Kast? Estaba muy dura la pelea. Así que yo por mi impulso, porque soy súper impulsiva, puse en Instagram una encuesta, preguntando si publicaba una nude por Boric. Y el 98% contestó que sí, si él ganaba”.

Poonsawat explicó que ese día “me senté frente al televisor, sintiéndome como si estuviera en Chile viviendo la elección y resulta que había ganado Boric. Entonces, mi impulsividad de revolucionaria llegó a mí… Cuando salió Boric publiqué el nude. Como sabía que Instagram me la iba a censurar, puse unas florcitas en mis pezones”.

Y agregó que “la foto era hermosa, muy linda. Es el cuerpo de una mujer. Yo me siento muy orgullosa de mi cuerpo, muy a gusto. Entonces puse la foto y me la bajaron. Dejé una segunda foto de la misma sesión, pero en distinto ángulo. Siempre con la flor puesta. Y me bajaron de nuevo. Y luego subía otra, era como un hilo de impulsividad. Había prometido mi nude y como estaba censurado ponía, ‘si quieres verlo, tienes que ir a mi Only Fans. Era como violar las reglas de Instagram mil veces. Pero yo no me di cuenta, porque soy media loca, porque a mí el tema político como que me nubla la vista. No me dejaba pensar. La cagué, la recagué”.

Entonces, vino la bajada de su perfil. “Como que no entendía. Traté de apelar, mandé a lo menos 300 apelaciones a Instagram y nunca me contestaron”, manifestó.

Ante esto, Pachara tuvo que crearse una nueva cuenta (@pachara.poonsawat). “Ahí me di cuenta de que Instagram está baneando Only Fans y en mi cuenta decía Only Fans en todos lados. Si me preguntan qué pienso de la decisión de Instagram, pienso que es pésimo. Es discriminador, es clasista”, cerró la ex Masterchef que lo perdió todo por Boric.